ロレックスというとスポーツモデルに注目が集まりやすいが、中古市場にはサイズ感やデザインの異なる多彩なモデルが存在する。特にケース径は着用感や印象を大きく左右する要素のひとつだ。

今回は34mmのオイスターパーペチュアル、43mmのシードゥエラー、41mmのデイトジャスト41をセレクト。コンパクトな定番モデルから本格ダイバーズ、華やかなコンビモデルまで、それぞれ異なる魅力を持つロレックスを紹介する。

今週の「手が届くロレックス」

ロレックス オイスターパーペチュアル 114200 SS 自動巻 ランダム番

エアキングの流れを汲む34mmの絶妙なサイズ感が魅力の「オイスターパーペチュアル34」です。文字盤からAir-Kingのロゴが消え、コレクション名が統一された2014年頃から2020年頃まで製造されました。当モデル最大の強みは、見る角度によって表情を変える、深みと鮮やかさを兼ね備えた美しい「レッドグレープ」文字盤にあります。装飾のないスムースベゼルと堅牢なオイスターブレスレットを備え、名機である自動巻きキャリバー「3130」を搭載。男女問わず、腕元に個性的かつ上品な彩りを添えるタイムピースです。

ロレックス オイスターパーペチュアル 114200 SS 自動巻 ランダム番

定番から個性派まで。87本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 1,100,000円

アイテム名 ロレックス オイスターパーペチュアル

通称 オイスターパーペチュアル

型式 114200

素材 ケース：ステンレススチール、ブレス：ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：34mm、腕周り最大約：18cm

カラー 文字盤カラー：レッドグレープ

付属品 純正ボックス

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO SHINJUKU

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。ランダム番。精度調整、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

ロレックス入門にして完成形と言えるオイスターパーペチュアル。こちらは人と被りたくない方におすすめのレッドグレープ文字盤。この絶妙な色は所有欲をすごく満たしてくれます。ランダム番の高年式で、精度調整と外装仕上げが行われている点も魅力です。初めての方こそ、この健康な状態からスタートできる個体を強く推したいです。(コメ兵 鳥居 真)

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ロレックス シードゥエラー 126600 SS 自動巻 ランダム番

2018年に新世代ムーブメントを搭載し登場した、究極のダイバーズウォッチ「シードゥエラー ディープシー」です。当モデルの強みは、どんな過酷な環境下でも確実な視認性を確保する、精悍なブラックダイヤルとクロマライト夜光の組み合わせにあります。圧倒的な存在感を放つ44mmのケースには、3900mという驚異的な防水性能を実現するリングロックシステムやヘリウム排出バルブを装備。さらに、約70時間のロングパワーリザーブを誇る新世代の自動巻きキャリバー「3235」を搭載した、ロレックスの技術力の結晶とも言えるプロフェッショナルなタイムピースです。

ロレックス シードゥエラー 126600 SS 自動巻 ランダム番

定番から個性派まで。87本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 2,130,000円

アイテム名 ロレックス シードゥエラー

通称 シードゥエラー

型式 126600

素材 ケース：ステンレススチール、ブレス：ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：43mm、腕周り最大約：19.5cm

カラー 文字盤カラー：ブラック

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2022年5月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO SHINJUKU

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。ランダム番。機能点検を行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

ロレックスの本格ダイバーズ、シードゥエラー。資産価値も魅力ですが、Tシャツ一枚でも様になるこの存在感も魅力の一つです。「最初の1本」なら、どんな服装にも合う、万能選手である黒文字盤を推します。こちらは2022年印の高年式個体で、最新技術による安心感もあります。機能点検済みという状態からスタートできるのも、初めての方には嬉しいポイント。長く愛用できる頼もしい相棒になります。(コメ兵 鳥居 真)

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ロレックス デイトジャスト 126333･3 SSxYG 自動巻 ランダム番

2016年に登場した、ロレックスの王道コレクション「デイトジャスト 41」。光の反射で美しく輝くシルバー文字盤に、18Kイエローゴールド製のフルーテッドベゼルとスポーティーな3列のオイスターブレスレットを組み合わせた一本です。ステンレススチールとのコンビネーションが手元を華やかに彩ります。内部には約70時間のパワーリザーブを誇る新世代の自動巻きキャリバー3235を搭載。エレガントさと高い実用性を兼ね備えたタイムピースです。

ロレックス デイトジャスト 126333･3 SSxYG 自動巻 ランダム番

定番から個性派まで。84本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 2,450,000円

アイテム名 ロレックス デイトジャスト

通称 デイトジャスト

型式 126333・3

素材 ケース：ステンレススチール×イエローゴールド、ブレス：ステンレススチール×イエローゴールド

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：41mm、腕周り最大約：19cm

カラー 文字盤カラー：シルバー

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2023年1月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO SHINJUKU

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。ランダム番。機能点検を行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

伝統のエレガンスに現代的な躍動感を融合させた「デイトジャスト41」Ref.126333です。18Kイエローゴールドが持つ気品と、スタイリッシュな3連オイスターブレスの組み合わせは、ドレスウォッチでありながら程よくスポーティな軽快さを備え、ビジネスから休日のカジュアルダウンまで格上の腕元を演出してくれます。 こちらは2023年1月付という、高年式で信頼性の高い保証書が付属する個体です。機能点検をクリアしているため、初めて機械式時計を手にされる方でも、「内部まで正常な動作がしっかりと担保されたきわめて良好な状態」で安心してロレックスライフを満喫していただけます。(コメ兵 鳥居 真)

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