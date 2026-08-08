ロレックスは同じシリーズでも、世代やサイズ、素材、機能によって着け心地や印象が異なる。また、中古市場では流通量や人気にも違いがあり、それぞれに異なる魅力を持っている。

本連載では、多くのロレックスを取り扱ってきたコメ兵のプロが、人気モデルの違いや選び方をテーマごとに解説。購入を検討している人が、自分に合った一本を見つけるためのヒントを紹介する。

今回は「エクスプローラー」。「Ⅰ」と「Ⅱ」の2モデルがある中で最適なモデルを選ぶポイントとは?

デザインが大きく異なる2モデル。シンプルさと機能性のどちらを選ぶ?

シンプルを極めた「Ⅰ」と、実用機能を備えた「Ⅱ」はデザイン・用途が大きく異なります。

3針で洗練された「Ⅰ」は、オンオフ問わず着用できる万能さを求めるシンプル派に最適です。

一方、日付表示や24時間表示ベゼル（GMT機能）を備えた「Ⅱ」は、スポーティな存在感や白文字盤の選択肢を求める機能派におすすめです。

万能な着用感を重視するか、日常での実用性と個性を重視するかで選ぶのがポイントです。(コメ兵 鳥居 真)

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エクスプローラーⅡ 226570 SS 自動巻 ランダム番

シーン別の選び方は?「ビジネス向けのⅠ、カジュアル使いのⅡ」

市場での需要層や流通傾向にも明確な違いが見られます。

圧倒的な知名度を誇る「Ⅰ」は、ファーストロレックスとして選ばれることも多く、年間を通して安定した高い流通量と需要を維持しています。

一方の「Ⅱ」は、特に近年の白文字盤人気の高まりにより注目度が急上昇しており、相場感も底堅く推移しています。

ビジネスでの汎用性を重視する層には「Ⅰ」、実用機能やカジュアルな個性を求める層には「Ⅱ」が根強く選ばれています。(コメ兵 鳥居 真)

エクスプローラーI 114270 SS 自動巻 D番

エクスプローラーⅡ 226570 SS 自動巻 ランダム番 白文字盤

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