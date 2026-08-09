海や空を思わせるブルーダイヤルは、夏の装いと好相性。爽やかな色彩を楽しめるだけでなく、本格的な防水性能やGMT機能など、スポーツウォッチならではの魅力も備えている。今回は、夏の腕元を彩るブルーダイヤルのスポーツウォッチを3本紹介する。
グランドセイコー「スポーツコレクション SBGJ237」
グランドセイコーの「SBGJ237」(99万円)は、メカニカルハイビート36000 GMTを搭載したスポーツコレクションのモデル。ミッドナイトブルーのダイヤルに24時間表示のサファイアガラスベゼルを備え、回転ベゼルを活用することで3つの異なるタイムゾーンを同時表示できる。
Recommend Point：深みのあるブルーダイヤルに、ブルー×ホワイトの24時間ベゼルを組み合わせたスポーツGMT。爽やかな色使いと上質な仕上げが調和し、夏の装いにも自然になじむ。
ロレックス「ロレックス ディープシー 136660」
ロレックスの「ロレックス ディープシー 136660」(235万2,900円)は、水深3,900mの防水性能を備えた本格ダイバーズウォッチ。自動巻きムーブメント「キャリバー3235」を搭載し、「Dブルー」ダイアルを採用している。
Recommend Point：深海を思わせるブルーからブラックへのグラデーションダイヤルは、ロレックスならではの存在感。夏の海を連想させるドラマチックな表情にも注目。
オメガ「シーマスター ダイバー300M 210.32.42.20.03.002」
オメガの「シーマスター ダイバー300M 210.32.42.20.03.002」(99万円)は、オメガ独自の「Summer Blue」を採用したセラミック製ダイヤルと300m防水を備えるダイバーズウォッチ。METAS認定の「オメガ コーアクシャル マスター クロノメーター キャリバー8800」を搭載している。
Recommend Point：波模様を刻んだブルーダイヤルは、シーマスターを象徴するデザインのひとつ。海とのつながりを感じさせる爽快な表情は、夏の腕元を彩るテーマにふさわしい。
価格・ケース径・防水性能・ムーブメント・パワーリザーブ
|モデル
|価格
|ケース径
|防水性能
|ムーブメント
|パワーリザーブ
|グランドセイコー「スポーツコレクション SBGJ237」
|99万円
|44.2mm
|20気圧防水
|機械式自動巻（手巻つき） キャリバー9S86
|約55時間
|ロレックス「ロレックス ディープシー 136660」
|235万2,900円
|44mm
|3,900m防水
|機械式自動巻 キャリバー3235
|約70時間
|オメガ「シーマスター ダイバー300M 210.32.42.20.03.002」
|99万円
|42mm
|300m（30気圧）防水
|機械式自動巻 オメガ コーアクシャル マスター クロノメーター キャリバー8800
|約55時間