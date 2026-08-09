海や空を思わせるブルーダイヤルは、夏の装いと好相性。爽やかな色彩を楽しめるだけでなく、本格的な防水性能やGMT機能など、スポーツウォッチならではの魅力も備えている。今回は、夏の腕元を彩るブルーダイヤルのスポーツウォッチを3本紹介する。

グランドセイコー「スポーツコレクション SBGJ237」

グランドセイコーの「SBGJ237」(99万円)は、メカニカルハイビート36000 GMTを搭載したスポーツコレクションのモデル。ミッドナイトブルーのダイヤルに24時間表示のサファイアガラスベゼルを備え、回転ベゼルを活用することで3つの異なるタイムゾーンを同時表示できる。

Recommend Point：深みのあるブルーダイヤルに、ブルー×ホワイトの24時間ベゼルを組み合わせたスポーツGMT。爽やかな色使いと上質な仕上げが調和し、夏の装いにも自然になじむ。

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ロレックス「ロレックス ディープシー 136660」

ロレックスの「ロレックス ディープシー 136660」(235万2,900円)は、水深3,900mの防水性能を備えた本格ダイバーズウォッチ。自動巻きムーブメント「キャリバー3235」を搭載し、「Dブルー」ダイアルを採用している。

Recommend Point：深海を思わせるブルーからブラックへのグラデーションダイヤルは、ロレックスならではの存在感。夏の海を連想させるドラマチックな表情にも注目。

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オメガ「シーマスター ダイバー300M 210.32.42.20.03.002」

オメガの「シーマスター ダイバー300M 210.32.42.20.03.002」(99万円)は、オメガ独自の「Summer Blue」を採用したセラミック製ダイヤルと300m防水を備えるダイバーズウォッチ。METAS認定の「オメガ コーアクシャル マスター クロノメーター キャリバー8800」を搭載している。

Recommend Point：波模様を刻んだブルーダイヤルは、シーマスターを象徴するデザインのひとつ。海とのつながりを感じさせる爽快な表情は、夏の腕元を彩るテーマにふさわしい。

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価格・ケース径・防水性能・ムーブメント・パワーリザーブ

モデル 価格 ケース径 防水性能 ムーブメント パワーリザーブ グランドセイコー「スポーツコレクション SBGJ237」 99万円 44.2mm 20気圧防水 機械式自動巻（手巻つき） キャリバー9S86 約55時間 ロレックス「ロレックス ディープシー 136660」 235万2,900円 44mm 3,900m防水 機械式自動巻 キャリバー3235 約70時間 オメガ「シーマスター ダイバー300M 210.32.42.20.03.002」 99万円 42mm 300m（30気圧）防水 機械式自動巻 オメガ コーアクシャル マスター クロノメーター キャリバー8800 約55時間