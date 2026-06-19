ロレックスというと一括りに語られがちだが、スポーツモデルと定番モデルではデザインや機能、価格帯が大きく異なる。中古市場では100万円台前半から検討できるモデルもあれば、人気のスポーツモデルになると200万円を超えるケースも珍しくない。

今回はエクスプローラーI、デイトジャスト、GMTマスターIIの3本をセレクト。シンプルな実用時計から複数の時間帯を表示できる高機能モデルまで、それぞれ異なる魅力を持つロレックスを紹介する。

今週の「手が届くロレックス」

ロレックス GMTマスターⅡ 116710BLNR SS 自動巻 ランダム番

2013年から2019年まで製造されたGMTマスターII。ブルーとブラックのツートンカラーベゼルを備え、「バットマン」の愛称で広く親しまれる人気の仕様です。精悍なブラックダイヤルには、傷に強いセラクロムベゼルと同色の青いGMT針がアクセントとして映えます。堅牢でスポーティな3列のオイスターブレスレットを装備。3か国の時間を把握できる実用的なGMT機能と便利な日付表示を備えた、洗練された自動巻きタイムピースです。

ロレックス GMTマスターⅡ 116710BLNR SS 自動巻 ランダム番

定番から個性派まで。90本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 2,630,000円

アイテム名 ロレックス GMTマスターⅡ

通称 GMTマスターⅡ

型式 116710BLNR

素材 ケース：ステンレススチール、ブレス：ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：40mm、腕周り最大約：19.5cm

カラー 文字盤カラー：ブラックxブルー

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2016年1月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO SHINJUKU

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。保証書に塗りつぶし箇所があります。ランダム番。精度調整、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

ロレックスのスポーツモデルのなかでも屈指の人気を誇るGMTマスターIIは、いつかは手にしたい憧れの存在です。Tシャツ一枚でも格好よく決まる圧倒的な存在感があり、鮮やかな青黒ベゼルは手元を見るたびに所有欲を満たしてくれます。2016年日付の保証書が付属し、プロの手で精度調整と外装仕上げが完了しているのが私の推しポイントです。中身までしっかり整備された健康な状態からスタートできる安心感も含めて、最初の相棒にふさわしい逸品です。(コメ兵 鳥居 真)

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ロレックス エクスプローラーI 14270 SS 自動巻 U番

1990年頃に登場し、2001年頃まで生産されたエクスプローラーI、型式「14270」。風防がプラスチックからサファイアクリスタルへ変更され、アワーマーカーにホワイトゴールドの縁取りが採用されるなど、現代的な仕様となった世代です。象徴的な「3・6・9」インデックスはそのままに、高級感と視認性が向上しました。ムーブメントには、当時のサブマリーナーデイト無しにも搭載された信頼性の高い自動巻き「Cal.3000」を搭載。ケース径36mmの不変的なデザインで高い人気を誇る一本です。

ロレックス エクスプローラーI 14270 SS 自動巻 U番

定番から個性派まで。90本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 1,150,000円

アイテム名 ロレックス エクスプローラーI

通称 エクスプローラーI

型式 14270

素材 ケース：ステンレススチール、ブレス：ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：36mm、腕周り最大約：19cm

カラー 文字盤カラー：ブラック/3.6.9

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付1998年11月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO FUKUOKA TENJIN

詳細説明 ガラスに欠けあり。多少小傷がありますがきれいな状態です。保証書に塗りつぶし箇所があります。1997-1998年ごろ製造。

オーバーホール、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

ロレックス入門にして完成形と言えるエクスプローラーI。シンプルこそ最強で、どんな服にも合う万能な黒文字盤は最初の1本に最適です。1998年頃の製造で、オーバーホールと外装仕上げが完了しています。ガラスに欠けはありますが、内部まで精密にケアされた本来の性能を発揮する状態からスタートできる安心感は、初めての方にとっても大きなメリットです。一生モノの相棒として自信を持っておすすめします。(コメ兵 鳥居 真)

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ロレックス デイトジャスト 116200 SS 自動巻 Z番

ロレックスの王道「デイトジャスト」。こちらは2005年から2018年頃まで生産されたRef.116200です。ポリッシュされたスムースベゼルとソリッドパーツになったブレスレットが、現代的で堅牢な印象を与えます。ムーブメントには信頼性の高い自動巻名機Cal.3135を搭載。外周に配されたローマ数字がさりげないアクセントとなり、様々なシーンに溶け込む人気の生産終了モデルです。

ロレックス デイトジャスト 116200 SS 自動巻 Z番

定番から個性派まで。90本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 1,250,000円

アイテム名 ロレックス デイトジャスト

通称 デイトジャスト

型式 116200

素材 ケース：ステンレススチール、ブレス：ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：36mm、腕周り最大約：18.5cm

カラー 文字盤カラー：ブラック

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2007年9月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO SHINJUKU

詳細説明 ガラスに傷あり。多少小傷がありますがきれいな状態です。保証書に塗りつぶし箇所があります。2006-2007年ごろ製造。

精度調整、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

あらゆるシーンに溶け込むデイトジャストRef.116200は、ファーストロレックスとして無類の汎用性を誇る名作です。流行に左右されずビジネスからフォーマルまで1本で完結する安心感があり、万能な黒文字盤と頑丈なオイスターブレスの組み合わせは毎日の頼もしい相棒になります。2007年頃の製造でガラスに傷はありますが、精度調整と外装仕上げが完了しており、本来の性能を発揮する状態から使い始められるのが推しポイントです。(コメ兵 鳥居 真)

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