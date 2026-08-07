高級腕時計の中には、製造本数や販売地域、販売時期が限られている「レアな」時計がたびたび登場します。本連載では、数々の腕時計を見てきたプロフェッショナルが厳選する、レアな腕時計を写真とともにお届けします。

今回は、現行モデルからヴィンテージモデルまで造詣深いロデオドライブ横浜関内店の中嶋研一さんに「オメガ SPEEDMASTER HOLY GRAIL Ref.ST376.0822」を紹介してもらいました。

オメガ SPEEDMASTER HOLY GRAIL Ref.ST376.0822 (380万円) ※

レア度：★★★★☆

オメガ SPEEDMASTER HOLY GRAIL Ref.ST376.0822 (380万円)※ロデオドライブでの店頭小売価格(取材時)です。コンディションその他の事情で価格は変動します。

どんな腕時計?

1957年に初代モデルが誕生してから30年後の1987年に、ムーンウォッチケースを採用したスピードマスター初の自動巻きモデルとして登場したRef.ST376.0822。手巻きクロノグラフの「スピードマスター プロフェッショナル」が時計機能とクロノグラフ機能のみを備えるのに対し、「Ref.ST376.0822」はデイデイト機能に加えて12時位置には24時間針も配されるなど、よりデイリーユースしやすい設計がされています。

ところが、それらの機能は当時のスピードマスターファンには不評で、わずか2年ほどで生産終了。生産本数は1,800本とも言われています。その価値が見直されている現在において、幻のスピードマスターと呼ばれる所以です。

スタッフに聞いた、この腕時計がレアな理由

Ref.ST376.0822は、そもそもの生産本数が少なく、またメンテナンスの際にアップデートされた最新パーツを組み込まれることが多いこともあって、当時のオリジナコンディションを保った個体を見つけるのは非常に難しいです。そのなかで、今回紹介する個体は、細く先端が尖って長い針類、ダイヤル、ベゼル、ブレスレットなど、当時のオリジナルパーツが残されています。さらに、ヘサライトというアクリルポリマー製の風防が経年変化で白く濁り、ブラックのダイヤルが薄くブルーに見えるのも特徴的です。

注目していただきたいポイントのひとつがムーブメントです。Ref.ST376.0822には、レマニアの5100番をベースにオメガが加工を施した、1045番という機械を採用しています。後年のETAベースムーブメント採用モデルとは異なり、この個体はまだ手巻きと同様にレマニアが入った貴重な自動巻きスピードマスターです。オメガコレクターの最終地点とも言われるRef.ST376.0822。ぜひ、実物があるうちにその目で見ていただきたいですね。

中嶋研一 なかじまけんいち ロデオドライブ横浜関内店 アドバイザー 。約20年にわたり数多くの名機に触れてきた、時計専門のスペシャリスト 。現行モデルのトレンドから、奥深いヴィンテージの世界まで幅広い造詣を持つ 。プロの視点による、ユーザー1人ひとりのライフスタイルに寄り添った誠実な提案に定評。 ロデオドライブ：https://www.rodeodrive.co.jp/shop この監修者の記事一覧はこちら