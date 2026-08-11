チタンケースの腕時計は、ステンレススチールより軽量で腕への負担を軽減できることが大きな魅力。一方で近年は、軽さだけでなく高機能ムーブメントや耐久性、デザイン性を兼ね備えたモデルも数多く登場している。今回は、チタン素材の魅力を存分に味わえる腕時計を3本紹介する。

セイコー アストロン ネクスター(NEXTER) GPSソーラー デュアルタイム・クロノグラフ「SBXC175」

セイコー アストロン「SBXC175」(35万2,000円)は、GPSソーラーを搭載したデュアルタイム・クロノグラフモデル。純チタンケースにダイヤシールドを施し、ケース径は44.1mm。10気圧防水を備え、GPS衛星電波による時刻修正やワールドタイムなど多彩な機能を搭載する。

Recommend Point

GPSソーラーやデュアルタイムクロノグラフなど多彩な機能を搭載しながら、純チタンケースによって軽快な装着感を実現。先進技術と実用性を高い次元で両立した1本。

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シチズン アテッサ ACT Line ブラックチタンシリーズ「CC4105-69E」

シチズン アテッサ「CC4105-69E」(33万円)は、光発電エコ・ドライブGPS衛星電波時計。ケースとバンドにはスーパーチタニウムを採用し、ベゼルにはセラミックスを組み合わせた。ケース径44.0mm、10気圧防水で、デュアルタイムやクロノグラフなどの機能も備える。

Recommend Point

チタン素材と独自の表面硬化技術「デュラテクト」を組み合わせ、軽さと耐久性を追求したアテッサを代表するモデル。チタン素材の魅力を積極的に打ち出すブランドとして外せない存在。

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オリス「プロパイロット Xカーミットエ ディション」

オリス「プロパイロット Xカーミットエ ディション」(82万5,000円)は、39mmのマルチピースチタンケースを採用した機械式モデル。自動巻のCalibre 400を搭載し、約120時間のパワーリザーブと10気圧防水を実現。毎月1日にデイト表示へカーミットが現れる遊び心も備える。

Recommend Point

ケースとブレスレットにチタンを採用し、軽快な装着感と機械式時計ならではの質感に注目。遊び心あふれるデザインをまといながら、素材の魅力を存分に味わえる。

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価格・ケース径・防水性能・ムーブメント・パワーリザーブ

モデル 価格 ケース径 ケース素材 防水性能 ムーブメント パワーリザーブ セイコー アストロン SBXC175 35万2,000円 44.1mm 純チタン 10気圧防水 GPSソーラー キャリバー5X83 フル充電時約6カ月 シチズン アテッサ CC4105-69E 33万円 44.0mm スーパーチタニウム 10気圧防水 光発電エコ・ドライブGPS衛星電波 キャリバーF950 フル充電時約5年（パワーセーブ作動時） オリス プロパイロット Xカーミットエ ディション 82万5,000円 39.0mm チタン 10気圧防水 機械式自動巻 Calibre 400 約120時間