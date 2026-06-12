高級腕時計の中には、製造本数や販売地域、販売時期が限られている「レアな」時計がたびたび登場します。本連載では、数々の腕時計を見てきたプロフェッショナルが厳選する、レアな腕時計を写真とともにお届けします。

今回は、現行モデルからヴィンテージモデルまで造詣深いロデオドライブ横浜関内店の中嶋研一さんに「ロレックス OYSTER PERPETUAL DATE Ref.1500」を紹介してもらいました。

ロレックス OYSTER PERPETUAL DATE Ref.1500(75万8,000円)※

レア度：★★★☆☆（流通しているが、なかなか出会えない）

ロレックス OYSTER PERPETUAL DATE Ref.1500(75万8,000円) ※ロデオドライブでの店頭小売価格(取材時)です。コンディションその他の事情で価格は変動します。

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どんな腕時計?

ロレックスの3大発明「防水」「自動巻き」「瞬時に替わるカレンダー機構」を備えるモデルのなかでも、もっともシンプルなモデルとして知られる「オイスターパーペチュアルデイト」。その誕生は1950年代後半まで遡り、ロレックスと聞けばこの時計のスタイルをイメージすることも多い伝統的な1本です。

写真の個体は1973年製のRef.1500で、当時の姿をそのまま残すオリジナルコンディションです。文字盤6時位置に刻まれる「σ T SWISS T σ」のσマークは文字盤にゴールドを使っている証で、この刻印は70年代のロレックスによく見られます。また、当時のマチ型プレートを折り曲げて作られたブレスレットなど、現行ロレックスにはない魅力に溢れています。

スタッフに聞いた、この腕時計がレアな理由

ロレックスの店頭在庫が50本前後の当店で、Ref.1500は現在この1本だけです。年間取り扱い数は5～10本ほどありますが探されている方も多く、あれば売れてしまうので、タイミングが合わないと入手が難しいモデルです。

一方、せっかくロレックスに興味を持っても、現行デイトジャストで150万円～200万円程度という価格帯で敬遠してしまう人も多いなか、探せば70万円台からでも入手できるところがヴィンテージの魅力です。最新モデルと比べれば手はかかりますが、その分腕時計に携わる時間が増えるので愛着も湧きます。また、当店ではヴィンテージはあえて磨かずに販売していますが、経年変化と長年使い込まれた風合いは現行モデルにはない味があります。最新モデルももちろんいいですが、ロレックス入門の1本にヴィンテージという選択肢を検討してみても面白いと思います。

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中嶋研一 なかじまけんいち ロデオドライブ横浜関内店 アドバイザー 。約20年にわたり数多くの名機に触れてきた、時計専門のスペシャリスト 。現行モデルのトレンドから、奥深いヴィンテージの世界まで幅広い造詣を持つ 。プロの視点による、ユーザー1人ひとりのライフスタイルに寄り添った誠実な提案に定評。 ロデオドライブ：https://www.rodeodrive.co.jp/shop この監修者の記事一覧はこちら