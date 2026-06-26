広く人気を集めているスポーツモデルに留まらず、個性的なデザインを持つモデルから、時代を超えて愛される定番モデルまで幅広いラインアップが揃うロレックス。中古市場では、モデルごとのキャラクターの違いも選ぶ楽しみのひとつだ。

今回は航空計器を思わせる独創的なデザインのエアキング、ブランドを象徴する定番モデルのデイトジャスト、そしてダイバーズウォッチの代表格であるサブマリーナーをセレクト。それぞれ異なる個性を持ちながら、高い実用性を兼ね備えた3本を紹介する。

今週の「手が届くロレックス」

ロレックス エアキング 126900 SS 自動巻 ランダム番

2022年に誕生した「エアキング」Ref.126900です。航空界との繋がりを象徴するコレクションの中でも、際立った個性を持つ一本です。計器を彷彿とさせるブラックダイアルには、鮮やかなグリーンの秒針とロゴ、イエローの王冠マークが配されています。本モデルから新たにリューズガードが備わり、ケースと堅牢なオイスターブレスレットによりスポーティーな印象が高まりました。ムーブメントにはCal.3230を搭載しています。

ロレックス エアキング 126900 SS 自動巻 ランダム番

定番から個性派まで。93本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 1,450,000円

アイテム名 ロレックス エアキング

通称 エアキング

型式 126900

素材 ケース：ステンレススチール、ブレス：ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：40mm、腕周り最大約：19.5cm

カラー 文字盤カラー：ブラック/アラビア

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2024年12月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 心斎橋店

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。ランダム番。機能点検を行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

ロレックスの歴史を体現するエアキングRef.126900は、唯一無二の個性を放つ傑作です。視認性の高い黒文字盤に映える緑の秒針が美しく、Tシャツ一枚でも様になる抜群の存在感があります。2024年12月日付の保証書が付いた非常に高年式な個体で、最新技術による高い実用性と安心感は格別です。内部の機能点検も完了しており、本来の性能を発揮する綺麗なコンディションから使い始められるのが推しポイントです。最初の一本に強くお勧めします。(コメ兵 鳥居 真)

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ロレックス デイトジャスト 126334 SSxWG 自動巻 ランダム番

2017年に登場した、41mm径の「デイトジャスト41」。ステンレススチールと、ベゼルにホワイトゴールドを用いたホワイトロレゾール仕様の一本です。ブランドを象徴するフルーテッドベゼルに、深みのあるブライトブルー文字盤の組み合わせが気品を漂わせます。しなやかな装着感が魅力の5連ジュビリーブレスレットを備え、ムーブメントには約70時間のパワーリザーブを誇るCal.3235を搭載。時代に左右されない普遍的なデザインで、幅広いシーンに対応します。

ロレックス デイトジャスト 126334 SSxWG 自動巻 ランダム番

定番から個性派まで。93本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 2,500,000円

アイテム名 ロレックス デイトジャスト

通称 デイトジャスト

型式 126334

素材 ケース：ステンレススチール×ホワイトゴールド、ブレス：ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：41mm、腕周り最大約：19.5cm

カラー 文字盤カラー：ブライトブルー

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2023年1月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO SHINJUKU

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。ランダム番。オーバーホール、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

格式高いフルーテッドベゼルを纏ったデイトジャストRef.126334は、王道の選択肢です。袖口から覗く青文字盤とジュビリーブレスの気品ある輝きは、手元を見るたびに所有欲を満たしてくれます。2023年製造の高年式でありながら、すでにオーバーホールと外装仕上げが施されている点が最大の強みです。中身まで万全な健康状態で、最初のロレックスとしてこれ以上ない安心感を持って使い始められます。(コメ兵 鳥居 真)

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ロレックス サブマリーナー 124060 SS 自動巻 ランダム番

2020年に登場したデイト表示なしのサブマリーナー、型式「124060」。先代モデルから1mmサイズアップし41mm径となったケースに、幅が広くなったブレスレットを合わせたバランスの取れたデザインが特徴です。カレンダーがないことですっきりとしたシンメトリーな文字盤が魅力。ムーブメントには約70時間のパワーリザーブを誇る自社製自動巻き「Cal.3230」を搭載し、実用性も大幅に向上しました。ロレックスを代表する王道ダイバーズウォッチです。

ロレックス サブマリーナー 124060 SS 自動巻 ランダム番

定番から個性派まで。93本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 2,180,000円

アイテム名 ロレックス サブマリーナー

通称 サブマリーナー

型式 124060

素材 ケース：ステンレススチール、ブレス：ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：41mm、腕周り最大約：19.5cm

カラー 文字盤カラー：ブラック

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2021年10月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO GINZA

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。ランダム番。精度調整、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

ダイバーズウォッチの最高峰であるサブマリーナーRef.124060は、完成形と言える時計です。2021年日付の保証書が付属する高年式個体で、最新技術による安心感は抜群。当時は150万円ほどだったモデルです。精度調整と外装仕上げが完了しており、万全のコンディション使い始められる点がポイント。万能な黒文字盤とオイスターブレスはどんな服にも合い、Tシャツ一枚でも様になります。ともに人生を歩む相棒としてお勧めです。(コメ兵 鳥居 真)

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