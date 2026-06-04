老若男女を問わず近年人気が増しているカルティエの腕時計。ファッション性もさることながら、それぞれのモデルにはブランドの歴史や誕生の物語が刻まれている。本連載では、最初の1本にふさわしいカルティエの腕時計を、語りたくなるトリビアとともに紹介する。

今回紹介するのは、「タンクマストドゥカルティエ LM」。

タンクマストドゥカルティエ LM

1917年の誕生以来、メゾンを代表するアイコンであり続けるタンク。当モデルは、2021年に発表されたタンクマストのLMサイズRef.WSTA0108です。ローマ数字やレールウェイ目盛りを排した漆黒の文字盤が、究極のミニマリズムと洗練されたモダンな美しさを放ちます。ケースサイズ約25.5x34mmの気品あるフォルムに、使い勝手の良いクォーツムーブメントを搭載。シックなストラップとともに、腕元へ圧倒的な存在感とエレガンスを添える至高の一本です。

タンクマストドゥカルティエ LM

初めて手にしたいカルティエ。これまで紹介してきたモデルはこちら

販売価格(税込) 600,000円

アイテム名 カルティエ タンクマストドゥカルティエ LM

通称 タンクマストドゥカルティエ LM

型式 WSTA0108

素材 ケース：ステンレススチール、ブレス：ストラップ

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：25.5x34mm

カラー 文字盤カラー：ブラック、バンドカラー：ブラック

付属品 純正ボックス 保証書

保証期間 12ヵ月

特記事項 クォーツ 生活防水

在庫店舗 梅田店

詳細説明 ベルトにおいあり。多少小傷がありますがきれいな状態です。電池交換を行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

究極にミニマルなデザインに落とし込んだ名品

1970年代に一世を風靡した伝説的なコレクションの精神を受け継ぎ、現代に復活を果たした「タンク マスト」です。本作魅力は、カルティエの代名詞ともいえるローマ数字のインデックスすら削ぎ落とした、究極にミニマルなデザインにあります。艶やかな漆黒のラッカーダイヤルに、シルバーカラーの針とブランドロゴのみが静かに浮かび上がる様は、まるでモダンアートのようです。日常使いしやすいクォーツ式でありながら、洗練された名品です。(コメ兵 鳥居 真)

30代から40代の男性の最初の一本にオススメ

都会的でモードな装いを好む、30代から40代の男性にふさわしいモデルです。たとえば休日の午後、現代アートのギャラリーを巡り、そのまま雰囲気の良いバーへ向かうようなシーンを想像してみてください。上質なブラックのタートルネックニットに、チャコールグレーのセットアップを合わせたシックな装い。その袖口から覗くストイックなまでにシンプルなこの黒い時計が、大人の男性が秘めるミステリアスな魅力と研ぎ澄まされた美意識を物語ってくれます。(コメ兵 鳥居 真)

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