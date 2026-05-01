ロレックスは高額帯のイメージが強いが、実は130万円台から選べるモデルも存在する。今回はエアキング、エクスプローラーII、サブマリーナーデイトを並べ、価格と機能の違いを比較する。同じ40mmでも役割は大きく異なり、日常使い、複数時間帯の把握、防水性能と、それぞれに強みが分かれている。価格だけでなく用途で整理することで、自分に合う一本が見えてくる。

今週の「手が届くロレックス」

ロレックス サブマリーナーデイト 116610LN SS 自動巻 ランダム番

1953年の誕生以来、ダイバーズウォッチの金字塔として君臨する「サブマリーナー」。2010年に登場し、2020年に生産終了となったRef.116610LNは、セラクロムベゼルやグライドロッククラスプといった新機軸を積極的に採用し、機能性と堅牢性を大幅に向上させました。普遍的なブラックの文字盤とベゼルは、あらゆるシーンに馴染む高い汎用性を誇ります。ダイバーズウォッチとしての圧倒的な実用性と、時代を超越するデザイン性を兼ね備えた一本です。

ロレックス サブマリーナーデイト 116610LN SS 自動巻 ランダム番

定番から個性派まで。69本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 2,050,000円

アイテム名 ロレックス サブマリーナーデイト

通称 サブマリーナーデイト

型式 116610LN

素材 ケース：ステンレススチール、ブレス：ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：40mm、腕周り最大約：20.5cm

カラー 文字盤カラー：ブラック

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2017年10月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 名古屋本店 本館

詳細説明 ガラスに傷あり。 ガラス・レンズに傷あり。多少小傷がありますがきれいな状態です。保証書に塗りつぶし箇所があります。ランダム番。精度調整、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

ダイバーズの王道、サブマリーナーRef.116610LNは、セラクロムベゼルの深い艶と40mmの黄金比が宿る完成された機能美が魅力です。2017年製と高年式で、整備済みの確かな精度も大きな強み。ガラス縁に微細な傷はありますが、むしろ日常で臆せず使える実用機の証です。装いを格上げし、迷わず選べる傑作です。(コメ兵 鳥居 真)

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ロレックス エアキング 126900 SS 自動巻 ランダム番

2016年にリニューアルしたRef.116900エアキングが、2022年にモデルチェンジして新生エアキング Ref.126900として登場しました。モデルチェンジの最大のポイントとなるのは、リューズガードの採用ではないでしょうか。ケース全体がシャープな印象を受けるのは、サブマリーナーなどと同様に直線ラインが描かれているからです。エアキングは新旧共に40mmのケースサイズとなっておりますが、Ref.116900で採用されていたインナーケースがRef.126900からは取り払われたことにより、厚みが抑えられました。インデックスの「5」が「05」に変更されているのも大きな特徴です。インデックス表記が全て2桁になることで、統一感と視認性が高まりました。Ref.116900は時分針の他に12時の三角マーカーにのみ夜光が塗布されていましたが、Ref.126900では3・6・9インデックスにも夜光が塗布されています。秒針のドットが大きく、ベンツ針の先端が若干伸びたことも視認性を高めています。Ref.126900ではエクスプローラーIやサブマリーナーノンデイトなどと同様のCal.3230を搭載しています。高精度・耐衝撃性・約70時間のパワーリザーブをもつ新生エアキングをお楽しみください。

ロレックス エアキング 126900 SS 自動巻 ランダム番

定番から個性派まで。69本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 1,380,000円

アイテム名 ロレックス エアキング

通称 エアキング

型式 126900

素材 ケース：ステンレススチール、ブレス：ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：40mm、腕周り最大約：18.5cm

カラー 文字盤カラー：ブラック/アラビア

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2023年3月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO SHINJUKU

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。ランダム番。オーバーホール、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

ロレックス入門にして、唯一無二の個性を放つエアキング。航空計器をモチーフにした独特の文字盤は、他のモデルにはない特別な存在感を腕元で主張します。Ref.126900のこちらは、2023年保証書が付属する現行型の品。航空計器を腕に纏うようなデザインは、エアキングならではの体験です。(コメ兵 鳥居 真)

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ロレックス エクスプローラーⅡ 16570 SS 自動巻 U番

1991年頃から2011年頃まで製造されたロングセラー、エクスプローラーII「Ref.16570」。洞窟探検家向けという出自を持つシリーズの第3世代機です。堅牢な3連オイスターブレスを備え、インデックスのフチがメタル素材になるなど、より現代的なデザインへと進化しました。ムーブメントにはGMT機能を搭載したクロノメーター認定の自動巻キャリバーを採用。単独可動する短針により第2時間帯を容易に把握できる高い実用性を誇ります。ビジネスシーンにも馴染む精悍なブラックダイヤルが魅力の一本です。

ロレックス エクスプローラーⅡ 16570 SS 自動巻 U番

定番から個性派まで。69本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 1,380,000円

アイテム名 ロレックス エクスプローラーⅡ

通称 エクスプローラーⅡ

型式 16570

素材 ケース：ステンレススチール、ブレス：ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：40mm、腕周り最大約：18.5cm

カラー 文字盤カラー：ブラック

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付1998年3月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO SHINJUKU

詳細説明 ガラスに傷あり。多少小傷がありますがきれいな状態です。1997-1998年ごろ製造。オーバーホール、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

アクティブなシーンからビジネスまで、腕元に精悍な印象を添えてくれるエクスプローラーII「16570」の黒文字盤です。現行モデルより一回り小ぶりな40mm径は腕に馴染みやすく、赤い24時間針が絶妙なアクセントとなり、最初の1本として全てのシーンを制覇できる万能さを備えています。

こちらは1997〜1998年頃に製造された個体ですが、オーバーホールと外装仕上げが完了しているため、初めての方でも安心してお使いいただける万全のコンディションです。ガラスに小傷は見受けられますが、当時の箱と1998年付の保証書がしっかりと揃っている点は、資産価値の面でも心強いポイントです。引き締まった黒文字盤の名機を、ぜひあなたの相棒として迎えてみませんか。(コメ兵 鳥居 真)

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