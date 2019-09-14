「Windows 10ミニTips」は各回の作成時点で最新のWindows 10環境を使用しています。
レジストリでコンテキストメニューに追加
Windows 10のエクスプローラーで新規フォルダーを作成するには、「新規作成」メニューのほか、リボンの「新しいフォルダー」をクリック/タップするか、「Ctrl」+「Shift」+「N」キーを用いたショートカットキーを使用する。
新規フォルダーの作成は、実はショートカットキーを使うともっとも素早く作成できる。だが、一般的には「新規作成」メニューを使用する方法が使われるだろう。右クリック/長押しし、「新規作成」→「フォルダー」と順にクリック/タップするので3ステップ。リボンを使用する場合は、「ホーム」タブ→「新しいフォルダー」と順にクリック/タップで2ステップが必要だ。
クイックアクセスツールバーにフォルダー作成機能を登録しておけば、「Alt」+数字キーや同ボタンをクリックするだけで新規フォルダーを作成できるので1ステップに短縮できるが、メニューから操作したい方向けとは言いがたい。そこで紹介したいのが今回のTipsだ。
reg add "HKCR¥Directory¥Background¥shell¥Windows.NewFolder" /v CanonicalName /t REG_SZ /d "{E44616AD-6DF1-4B94-85A4-E465AE8A19DB}" /f reg add "HKCR¥Directory¥Background¥shell¥Windows.NewFolder" /v CommandStateHandler /t REG_SZ /d "{3756e7f5-e514-4776-a32b-eb24bc1efe7a}" /f reg add "HKCR¥Directory¥Background¥shell¥Windows.NewFolder" /v CommandStateSync /t REG_SZ /d "" /f reg add "HKCR¥Directory¥Background¥shell¥Windows.NewFolder" /v Description /t REG_SZ /d "@shell32.dll,-31237" /f reg add "HKCR¥Directory¥Background¥shell¥Windows.NewFolder" /v Icon /t REG_SZ /d "@shell32.dll,-319" /f reg add "HKCR¥Directory¥Background¥shell¥Windows.NewFolder" /v ImpliedSelectionModel /t REG_DWORD /d 4 /f reg add "HKCR¥Directory¥Background¥shell¥Windows.NewFolder" /v InvokeCommandOnSelection /t REG_DWORD /d 0 /f reg add "HKCR¥Directory¥Background¥shell¥Windows.NewFolder" /v MUIVerb /t REG_SZ /d "@shell32.dll,-31236" /f reg add "HKCR¥Directory¥Background¥shell¥Windows.NewFolder" /v Position /t REG_SZ /d "Last" /f
今回はレジストリでは、CommandStoreの機能であるWindows.newfolderを使用している。このGUIDを呼び出すことで新規フォルダーを作成する仕組みだ。
本機能が不要になった場合は、管理者権限でコマンドプロンプトを起動し、「reg delete "HKCR¥Directory¥Background¥shell¥Windows.NewFolder" /va /f」を実効すれば、レジストリエントリーを削除できる。
阿久津良和(Cactus)