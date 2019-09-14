管理者権限でコマンドプロンプトが起動したら、下記の囲みの内容を丸ごとコピー&ペーストする（編注:サイト表示の都合上、改行が見づらくなる場合がありますが、丸ごとコピー＆ペーストすれば今回の作業に支障はありません）