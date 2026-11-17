Microsoftは、Windows 11 Insider Previewの新ビルドを公開した。今回の更新では、セキュリティ関連機能の強化に加え、タスクバーや拡大鏡の操作性改善などが実施されている。主な新機能はExperimentalチャネル向けに段階的に提供される。

Windows 11、Insider Previewでパスキーの個別削除やPCの遠隔ロックに試験的に対応

Windows 11 Insider PreviewのBeta BuildとExperimental Buildに投入された新機能。セキュリティ関連ではFIDO2セキュリティキーに保存されたパスキーを一覧表示し、個別に削除できる機能を追加した。従来のようにキー全体をリセットする必要がなくなり、不要な認証情報だけを整理できる。また管理者向けにPINの最小文字数やユーザー認証の必須化などを設定する機能を追加する。

key Management機能を導入

企業向けには、Microsoft Intuneを利用してPCを遠隔ロックできる「Remote Lock」が導入された。紛失・盗難などが発生したPCの全セッションをサインアウトさせ、サインイン操作を無効化できる。ロック中もデータやBitLockerによる暗号化は維持され、解除は管理者からの遠隔操作に限られる。対象はIntuneで管理されたWindows Pro、Enterprise、Education搭載デバイスなど。

タスクバーではアプリアイコンにカーソルを重ねた際のウィンドウ表示を、従来のサムネイルからタイトル一覧に切り替えられるようになった。「設定」→「個人用設定」→「タスクバー」から変更でき、多数のウィンドウを開いている場合でも目的のウィンドウを探しやすくなる。

拡大鏡にはタッチパッドとタッチスクリーンによるジェスチャー操作が追加された。3本指のスワイプによる拡大・縮小や、タップによる表示倍率の切り替えなどが可能になる。このほか、Microsoft Plutonを利用したハードウェア保護付き暗号鍵の管理機能をプレビュー提供。BitLockerでは管理者権限を持たないユーザーでも、管理対象PCに起動前PINを設定できるようになった。エクスプローラーの「PC」からの検索高速化や、オフラインマップ機能の削除なども含まれる。