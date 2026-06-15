世界情勢が未だ不安定な中、日本にも様々な影響が出ている。

その代表が「ナフサ不足」だろう。

正直「ナフサ」という存在自体今回初めて知ったのだが「原油を精製する過程で得られる無色透明の液体」だそうだ。

それだけ聞いてもナフサ不足が我々の生活にどう影響するかピンと来ないのだが、全国的に大きな影響を感じさせたのが、カルビーの「主力商品パッケージの白黒2色変更」ではないかと思う。

パッケージの印刷に使用されている多色インクにはナフサが使われており、ナフサの供給が不安定なことから、商品の提供を優先するため、ポテトチップスのうすしおやコンソメ、かっぱえびせん、フルグラなどの主力商品のパッケージを白黒にすると発表した。

これはカルビーによる反戦メッセージである、という憶測も飛び交ったが、カルビーはそれを否定している。

他にもパッケージの白黒化を検討している会社はあるらしく、我々の生活から徐々に色が失われていくのでは、と懸念されている。

というわけで世界情勢、ナフサ不足のことは一旦置いておいて「白黒」について考えていきたい。

もしも世界から色が消えたら？

私はまだ白黒のパッケージにお目にかかっていないのだが、白黒パッケージが並んでいるのを見た瞬間、人間は判断をかなり「色」に頼っていることを再認識するだろう。

信号を一瞬で識別し、アクセルやブレーキを踏んだり踏み間違えたりするように、体脂肪の8割をカルビーで育んできた人間はパッケージに書いてある「うすしお」や「コンソメ」の文字を読まずに、パッケージの色味で意中の味を掴み取ってきたのだ。

ちなみに私はうすしお派であり、手についた油をTシャツの裾に染みこませるが如く「うすしおといえばオレンジ」と染みついてしまっている。

そんなTシャツ半透明勢に向けてなのか、カルビー以外のメーカーもうすしおのパッケージはオレンジにしていたりもする。

だがパッケージが白黒になってしまったら、私はうすしおを購入するために「うすしお」という文字を読んで購入しなければならない。

時間としてはわずかだろう、私は１文字あたり５秒ぐらいかかるが普通の人なら３秒ぐらいで読めるんじゃないかと思う、しかし全商品白黒になったらどうだろうか。

特に普段使いするものほど色で覚えていたりするものだ。

つまり、パッケージの白黒化が進んだら、日々の買い物にかかる時間が倍化するのではないかと思われる。

ナフサ不足により、野菜が白黒化することはないだろうが、もし野菜に「野菜王が亡くなったので一週間ほど喪に服す」と言われたら、我々は一瞬ではトマトをトマトだと判別できず、商品名と商品を指さし確認してから買うことになるだろう。

たまに、取った商品を、別の棚に戻す暴挙をかます客がいるが、白黒の世界でこの行為はより罪深くなり、ブロッコリー棚にカリフラワーを戻すような奴は実刑もあり得る。

パッケージが白黒になるだけで、内容が変わらないなら大差ないように感じるが、これが進むと我々の生活は如実に不便になるだろう。

それに内容は変わらずとも、白黒のパッケージによりポテトチップスのおいしそう感はかなり損なわれてしまっている。

もともと食品パッケージというのは、食欲を刺激するデザインや色味で構成されているため、それらが白黒になったら我々の食欲はかなり減退すると思われる。

利便性的にも精神的にも白黒化は我々に大きな影響を与えると思われるが、無理やり良いところを見出そうとするなら「落ち着く」という点だろうか。

iPhoneには画面をモノクロ化するモードがある。

何故このような機能があるかは不明だが、画面をモノクロ化することでスマホ依存治療ができる、と聞いたことがある。

もしiPhoneがスマホ依存対策にこの機能をつけているのだとしたら、絆創膏付き刃物と言った感じだが、ためしにモノクロでiPhoneを操作してみたことがある。

まず操作が格段にしづらくなる、確かにすぐに投げ出されるクソゲーとはおもしろくないゲームではなく操作性がクソなゲームなので、UIを劣化させることでスマホ時間を減らす効果がありそうだ。

そしてなにより画面から発せられる刺激が少ない。

現代人はスマホから発せられる音や光など様々な刺激により脳汁をコントロールできなくなっているのだが、色がなくなるだけで脳汁の出が中高年の排尿事情を感じさせる勢いになってくる。

つまり、世の中に白黒が増えれば、我々の精神は鎮静気味となり、活気はなくなるが、無駄な争いも減るのかもしれない。

そう考えると、葬式や通夜が白黒で統一されているのも納得だ。

別に白黒に鎮静されなくても参列者はこれ以上なく沈んでいるとは思うが、全員がそうとは限らず、故人が亡くなったことでテンションマックスになる立場の人間もいるかもしれない。

しかし、せめて式の間だけはブチ上がっていることを隠しきれるように、式場内は興奮を抑える色で統一されているのだろう。

想像以上に我々の生活は色に影響されている、色がなければもっと冷静に暮らせるのかもしれないが、それも寂しいものである。