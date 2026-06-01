老人の特徴と言えば「古い」だが、我々の「老人に対するイメージ」もアップデートしていかなければ古いままであり、火にビビる原始人のようにiPadを取り出す後期高齢者に腰を抜かすことになる。

だが、一番アップデートしなければいけないのは他人より自分への認識である、これを更新しておかなければ永遠に若者目線で他人や世の中を語ってしまう。

今だってどちらかというと老人サイドなのに、一体どこの視点から老人の話をしようとしているのか自分でも怖いので、こうならないためにも自己はiOS級に更新していってほしい。

アップデート通知に「あとで」を押し続けた私の中での老人は未だにネットの類は一切使えず、白木屋のスマホ注文に激怒で帰るイメージだが、実際はシニアでもスマホ普及率は90％以上というし、さらに60代の90％が何らかのSNSをやっているらしい。

前からXには中高年しかいないとは思っていたが、この事実を知ってからは余計TLの空気が薄くなったように感じる。

実際はSNSの中にはLINEが含まれているので、業務連絡用にSNSを使っているシニアが多いという話なのだろうが「シニアのXユーザーは増加傾向」という訃報も届いているので注意が必要だ。

風邪が首から来るように、陰謀論はYouTubeではなくXから忍び寄っている可能性がある。

だが現在のところLINE以外でシニアのユーザーが多いのはインスタやフェイスブックであり、それも「見る専」が多いそうだ。

つまり、身内や自身の推しなどの投稿を見るだけに使っている、ということだ。

そういうことなら私のインスタの使い方もかなりシニアである。

私も去年から誰にも教えるつもりがないアカウントで、最近気になっているアイドルなどの芸能人を数人フォローしてたまに眺め、特にコメントや反応もしない、というインスタ運用を始めている。

これは私がやるから事件性を感じるだけで、SNSの使い方としてはかなり安全性が高い方だと思う。

ゴールデンカムイの死刑囚のように、インターネット老人の体には「半年ロムれ」の入れ墨が彫られていることが多い。

ネットというのは突然飛び込むにはあまりにも恐ろしい場所なので、参加前に一定の観察期間が必要という教えであり、永遠にロム専でいるのも一つの策である。

インスタがより一層「危険」になる新機能が登場

特にインスタは怖いSNSだ。

Xを一日62時間やっている奴がインスタを怖がるのは流星街出身がシンガポールに怯えているようなものに見えるかもしれないが、その認識は間違っている。

今年度立て続けに起こった、新入社員たちによる会社の情報漏洩の発信源はBeRealに並んでインスタが多く、Xはそれを拡散させただけだ。

Xはどう見ても治安が悪い場所であり車を盗まれたとしても「こんなところに車で来た奴が悪い」と警察から厳重注意を受ける敵だらけな場所なため、住民も用心深い。

しかし、敵しかいないXに対し、インスタやBeRealは「仲間だけへの発信」という意識が強く、つい悪ふざけが過ぎた動画などを投稿してしまいがちなところがある。

またインスタは「ストーリー」という一定期間で消える投稿機能があるため、より油断した投稿をしてしまいがちである。

Xにも「フリート」という似たような機能が一瞬実装されたが、今はない、惜しむ声も多少あるようだが、安全性という意味では、なくなって良かったと思う。

だがインスタはこの「消える」機能をなくすのではなく追加する方向のようだ。

それが「インスタント」という機能である。

カメラを一度タップして撮影し、親しい友達または相互フォロワーに送信するし、写真を受け取った相手は絵文字のリアクションや返信や写真を送り返すことができ、閲覧後は消える仕様となっているそうだ。

ちなみに、フィルターや加工機能は使用できないらしく、この辺はBeRealを彷彿とさせる。

今春「人生破壊SNS」として一躍有名になったBeRealにあえて寄せるのもどうかと思うが、インスタントは自分が撮りたい時に撮る機能なので、この点はBeRealとは大きく違う。

逆に言えば、BeRealのSNS側の指示に従い2分以内に投稿しろという機能がピーキーすぎるのだ、これは実質「TPOを無視しろ」と命令してるのと同じなのだから、事故が起こらぬはずがない。

ただし「親しい友達や相互フォロワーに向けて送信」という「内輪向け機能」であることから、仲間だけと思ってヤバい写真を送信し、それをみんなのドブ川Xに流される未来は容易く予想できる。

一応一連の事件を受けて、スクショや録画ができないようにはなるらしいが、画面を他の撮影機器で撮影されたら意味がないので、インスタントを使う予定の人は自分のことを映画公開を控えた女優だと思って慎重に使ってほしい。

そこまでして自分の投稿をXに流すような奴はいないと思うかもしれないが、いるのがインターネットである。

ネット上の個人情報の取り扱いだけに関しては背中に「ロム」の字が入った老人の繰り言を真面目に聞いてみても良いと思う。