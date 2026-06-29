ホストが仕事とは関係なく女やそれ以外と関係を持つことを「趣味」と言うらしい。

そういう意味では私にとって「コンビニ」は趣味と言っていい。

食料や生活必需品など、生きるための買い物をする場としてコンビニは相応しくない、そういうものはスーパーで買うべきだし、そのために地方の多くがイオソに支配されているのだ。

逆に言うと生きるためだけならコンビニに立ち寄る必要はない、それでも積極的にコンビニに行くのはもはや「趣味」としか言いようがないだろう。

何故日々の買い物をコンビニでするべきでないかというとまず商品の種類が少ない、生鮮食品はほとんどないなど、いろいろ理由はあるが、スーパーよりも高くつくからだ。

現在はコンビニも安価なプライベートブランドを出しているので、商品の価格差はそこまでなかったりもするのだが、割引が当たり前のスーパーに対し、コンビニの商品は常に定価というイメージは根強い。

だが、それも今は昔であり、現在はコンビニも、イオソが後ずさって後ろのハードオフが潰れるレベルのとち狂った割引やキャンペーンをやっていることがある。

私の地元のコンビニ勢力図は、ローソソとセブソが拮抗しており、ファミアを見つけると「あファミアだ」と声にだして言い、ミニストップのソフトクリームの話をされると如実に機嫌が悪くなる、という感じだ。

ちなみに私の家から一番近いコンビニはローソソであり、現在は「51%増量」というヤケクソをやっている最中だ。

51％増量とは、値段はそのままだが量が51％増えているというキャンペーンだ。

年々食が細くなっている割には体形が変わらず、歯茎だけがモデル体型の中高年としては値段の方を51％減らしてくれよと思わぬでもないが、実質割引みたいなものである。

このキャンペーンの中で随一おかしいのは、カレーパンにメンチカツを挟んだという商品である。

カレーパンに切り込みを入れ、間にメンチカツを挟んだものを想像するだろうし、それでも十分バカの食い物だと思うが、実際はメンチカツを「カレーパン２個」で挟んだという一品だ。

それを聞いた時は、年内倒産予定なのかと思ったが、こういう無茶な増量は他のコンビニもやっている。

買ったところで完食できないのはわかっているし、むしろカレーパン二つを夫と分け合い、中間のメンチカツを持て余す、という企画趣旨フルシカト食いをすることはわかっていたが、値段に対しバカの量が得だと思い、見かけたら買おうと思っていた。

だが、私程度が考えることは皆考えており、この商品は常に売り切れであり、おそらく実物を見ることなく終わりそうである。

考えた人は名案と思っても、現場がカオスになりがちなお得案件

このように、派手なキャンペーンを行うも、現場がものを売るってレベルじゃなくなってしまい、客がキャンペーンを享受できないばかりか、場が混乱に陥ってしまうこともある。

先日、我が村を仕切るコンビニ両雄の一角、セブソが6月10日のスムージーの日を記念して、１日だけスムージーを全品半額にしたそうだ。

ミニストップのソフトクリームやハロハロという幻獣しかり、独自のホットスナックやコールドスイーツを展開しているコンビニも多く、スムージーもセブソの人気商品の一つだ。

まず、凍った野菜やフルーツが入ったカップをレジで購入し、店内に設置してある専用の撹拌機でスムージーにして飲む、という寸法だ。

ちなみに撹拌機は一店舗に大体一つであり、スムージーが完成するまで3分ほどかかる。

つまり何が起こったかというと、撹拌機の大行列だ、中には何をするつもりなのか知らないが一人30個も買う者が現れたりと、場は混乱を極めたようである。 おそらく、待っている内に冷凍が溶けて、スムージーではなくジュースになった者もいたのではないか。

しかし、撹拌機などそう簡単には増やせないし、１杯3分かかるところをキャンペーン中は巻きで２分というわけにはいかないので、このような事態を想定せず、ただ値段を半額にしてみたセブソへの批判が相次いだ。

コンビニ各社はバカみたいなキャンペーンをやればバカがバカみたいに飛びつくという当たり前の現象をもっと考慮にいれてバカをやるべきだろう。

ちなみに、待ち時間に耐えかね、凍ったままのスムージーを持ち帰り、自宅のブレンダーでスムージーにした者もいたようだ。

実は私も以前にそれはやったことがある。

我が村は基本的に行列や混雑とは無縁だが、それでも花火大会が終わったあとのコンビニはそれなりに混雑する。

スムージーを購入したは良いが、撹拌機に「３人」ぐらい並んでいたので、秒で諦め、帰宅後ミキサーで砕いて飲んだ。

盛況なのは良いが、世の中には「待つ」という行為が死ぬほどできない人間がいる。必要以上の混雑や行列を作るのはリスクと考えた方がいいだろう。