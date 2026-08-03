GMOインターネットグループの社長が、在宅勤務を完全廃止したことを発表した。

理由は「生産性が下がったから」なのだが、その根拠が「タイピング数」という「正拳突き数」に並ぶ原始的指標だったのと、その前に「音声入力とAIを使って生産性向上プログラム」を打ち出していたことから「そのプログラムのせいでタイピング減ったんじゃないか」などのツッコミが相次いだ。

しかし、音声入力数を指標にすると、声が小さい、滑舌が天龍、など別のハンデで差がつきそうだし、タイプ数以外の判断基準でも「在宅勤務は生産性が下がる」という結果は変わらなかったのではないかと思う。

GMO社長も「在宅で生産性が上がる人もいる」としつつも、やはり多くは在宅勤務により生産性が減少し、トータルでマイナスになったようである。

兼業作家→専業作家になったら、8時間が「消えた」

実際「在宅勤務は生産性が下がる」に関しては「それはそうだろう」としか言いようがない。

私はかつて会社員と漫画家の兼業をやっていたが、8年ぐらいまえに会社を辞め専業作家になった。

単純に計算すれば、会社に費やしていた８時間以上を執筆業に充てられるのだから生産量は倍以上にならないとおかしい。

だが、生産量は退職前と大して変わらず、何なら落ちたまである、ならば睡眠時間が８時間増えたのか、というとそんなこともない。

一体８時間はどこに消えたのか全く見当がつかない、つまり記憶にも残らない生産性ゼロの時間が8時間増えたということだ。

この無駄時間は「気が散りやすい環境」ほど発生しやすいし、衆人環視がなければさらに発生する。

どう考えても、会社より家の方がゲームや布団など気を散らすアイテムが常備されているし、それらに伸ばそうとした手を切り落としてくれる人もいないのだから、よほど集中力がある人でないと生産性を落とさずにいられないだろう。

また在宅勤務となれば、自分以外の家族がいる場合もある。

同空間に子どもがいる状態で仕事をするのはもはや無理レベルだろうし、自分で衣食住を確保できない配偶者がいる場合も同様だ。

会社にも仕事を邪魔してくる奴はいるだろうが、少なくとも昼ご飯を用意してあげる必要はないだろう。

在宅勤務で生産性が下がるとは言い切れないが、少なくとも上がる要素はないのである。

逆にGMO社長も認めた「在宅勤務で生産性が上がる人」とは一体何者なのか。

「屋根がない」「タイピング中同僚が体当たりしてくる」など、会社環境が劣悪すぎる以外は想像がつかない。

よって「生産性が下がるから在宅勤務やめる」と言われれば、反論の余地はないのだが、社員の働きやすさより、会社の利益を取ったという意味では批判が出るのも当然だと思われる。

私も毎日8時間をドブに捨てている、という事実は誠に遺憾ながら、それでも会社員時代より完全在宅勤務の今の方が気持ち的には楽だと思っている。

在宅勤務により生産性は落ちているかもしれないが、その方が楽に働ける社員もいるだろうし、何より「通勤」という苦行を省くことができている。

また、在宅勤務OKにすることにより、横幅がドア幅を超えたなど、理由あって出社勤務ができない人でも就業が可能にもなっている。

労働者側の選択を増やすという意味では在宅勤務はあった方が良く、それを廃止するのは社員の働きやすさより会社利益優先と取られても仕方ないだろう。

しかし、事実として在宅勤務により8時間の虚無を作り出す奴が存在しているのだ。在宅勤務による生産性減少はシャレにならないレベルになっており、これを無視するのは営利企業として逆にありえない状態になっていたのかもしれない。

GMOだけでなく、在宅勤務を廃止する企業は増加傾向なので、やはり「在宅勤務は生産性を下げる」は事実のようで、ますます「在宅勤務で生産性が上がる人」の変態性が際立っている。

一方で、同じくインターネット企業の「さくらインターネット」は「フルリモートワークを続ける」と、暗にGMOの判断を批判するような発表をしたのだが、即元社員を名乗るアカウントから「常に出社しなければいけない社員もいるのに」というツッコミが入り、さらに議論の場をギスつかせていた。

生産性はともかく、働く側としては在宅勤務の選択肢を残してほしいところだが、出社勤務に全くメリットがないわけではない。

漫画家の中にもあえて家の外で仕事をする者がいる。

自宅で仕事ができるのに何故そんなことするのか、というと「仕事しやすい環境」を求めてのことだ。

会社というのは仕事をするのに最適化された環境であり、仕事するための備品も揃っているし、光熱費も会社持ちで、ウンコも無料で流し放題だ。

出社勤務はそのようなワークスペースを無料で借りられ、効率よく仕事ができる、と言えなくもない。

フリーランスは自分でワークスペースを借りたり、仕事に最適化された環境を得たりするのに金がかかるのだ。

なにより「労働」という、あまりにも気が乗らないことをするにはある程度「強制力」が必要だ。

在宅勤務で一向に仕事が進まず労働時間だけが無駄に増えるより、出社勤務という強制8時間労働で解放される方が社員側にとっても良いのかもしれない。