iOS 27では、ボタンや文字入力欄などユーザーが触れる部分の不透明度を調整できるようになりました。もっと見やすくハッキリ表示させたり、逆に透明度を高めて画面をスッキリさせたりできます。これは次の手順でカスタマイズできます。
ボタン類の不透明度を調整する方法
ボタン類の不透明度は、「設定」の［外観］からカスタマイズします。
不透明度調整の比較
実際のアプリで見るとどの程度違いがあるのでしょうか。スライダーの左端・中央・右端の状態を比較してみました。
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iOS 27では、ボタンや文字入力欄などユーザーが触れる部分の不透明度を調整できるようになりました。もっと見やすくハッキリ表示させたり、逆に透明度を高めて画面をスッキリさせたりできます。これは次の手順でカスタマイズできます。
ボタン類の不透明度は、「設定」の［外観］からカスタマイズします。
実際のアプリで見るとどの程度違いがあるのでしょうか。スライダーの左端・中央・右端の状態を比較してみました。
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