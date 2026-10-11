iOS 27では、ボタンや文字入力欄などユーザーが触れる部分の不透明度を調整できるようになりました。もっと見やすくハッキリ表示させたり、逆に透明度を高めて画面をスッキリさせたりできます。これは次の手順でカスタマイズできます。

ボタン類の不透明度を調整する方法

ボタン類の不透明度は、「設定」の［外観］からカスタマイズします。

不透明度調整の比較

実際のアプリで見るとどの程度違いがあるのでしょうか。スライダーの左端・中央・右端の状態を比較してみました。