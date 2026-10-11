iOS 27では、ボタンや文字入力欄などユーザーが触れる部分の不透明度を調整できるようになりました。もっと見やすくハッキリ表示させたり、逆に透明度を高めて画面をスッキリさせたりできます。これは次の手順でカスタマイズできます。

ボタン類の不透明度を調整する方法

ボタン類の不透明度は、「設定」の［外観］からカスタマイズします。

  • 「設定」を開き、［外観］→［Liquid Glass（リキッドグラス）］の順にタップします

    「設定」を開き、［外観］→［Liquid Glass（リキッドグラス）］の順にタップします

  • スライダーを左に寄せるとボタン類が透明に近くなり、右に寄せると より不透明になります。画面のサンプルを参考に、お好みの位置にスライダーを動かせば完了です

    スライダーを左に寄せるとボタン類が透明に近くなり、右に寄せると より不透明になります。画面のサンプルを参考に、お好みの位置にスライダーを動かせば完了です

不透明度調整の比較

実際のアプリで見るとどの程度違いがあるのでしょうか。スライダーの左端・中央・右端の状態を比較してみました。

  • コントロールセンターやSpotlight検索などの画面では、違いは出にくいものの、より不透明にすると背景の影響を低減できます

    コントロールセンターやSpotlight検索などの画面では、違いは出にくいものの、より不透明にすると背景の影響を低減できます

笠井美史乃

笠井美史乃

かさいよしの

アプリ、サービス、マーケティングなど、IT・ビジネス分野で取材・執筆・編集を行う。マイナビニュースでは2013年開始の連載「iPhone 基本の『き』」をはじめ、iPhone・iPad・Apple WatchなどAppleデバイスのハウツーやレビューを担当。雑誌「Web Designing」「Mac Fan」、その他企業オウンドメディアなどで執筆中。

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