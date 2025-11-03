iOS 26では「カメラ」アプリの使い勝手がリニューアルされました。ここでは表示スタイルが変わった撮影オプションや、新しい「デュアルキャプチャ」撮影、縦持ち横位置撮影の使い方をご紹介します。

撮影モードの切り替えは左右スワイプ

カメラを開くと、一番下に「ビデオ」「写真」のモード表示があります。画面を左右にフリックするとモードを切り替えられます。左右にフリックするのは画面上のどこでもOKです。

また「ビデオ」モードの左側には「スロー」や「タイムラプス」、「写真」モードの右側には「ポートレート」や「パノラマ」などの撮影モードがあります。

撮影設定オプションは撮影モード表示をタップ

フラッシュやアスペクト比（撮影画像の縦横比）など、撮影設定のオプションを開くには、一番下にある撮影モード表示をタップします。右上のメニューボタンでもOK。

または、画面の下部エリア（3分の1くらい）を下から上にスワイプしても開きます。

オプション項目は撮影モードによって、またiPhoneのモデルによっても異なります。

新しい撮影機能「デュアルキャプチャ」の使い方

iPhone 17シリーズ／iPhone Airでは、新しく「デュアルキャプチャ」機能が搭載されました。メインカメラで動画を撮影撮影する時に、フロントカメラ（イン側カメラ）の映像を挿入することができます。

デュアルキャプチャを使用するには次の手順で操作します。

フロントカメラの新機能「縦持ち横位置撮影」

こちらもiPhone 17シリーズ／iPhone Airで使える新機能です。フロントカメラ（イン側カメラ）で、iPhoneを縦に持ったまま横位置で撮影できるようになりました。「写真」「ビデオ」モードで使用できます。

なお、横位置で撮影した写真のピクセル数は、縦位置で撮影したものより大きくなります。

また、「センターフレーム」機能を使うと、複数人がフレームに入った場合に自動的に全員がフレームに入るように画角を調整してくれます。センターフレーム機能をオンにするには次の手順で操作します。