iPhoneに充電ケーブルを繋いだら、突然赤い時計とカレンダーが表示されてギョッとした、という経験はありませんか？ 実はこれ、iOSの「スタンバイ」という機能によるものです。使えば便利な機能ではあるのですが、不要ならオフにすることも可能です。

「スタンバイ」機能とは？

iOSの「スタンバイ」とは、iPhoneを充電中に横向きにすると、さまざまなウィジェットを表示する機能です。すでに2023年のiOS 17で搭載されていたのですが、その時は画面の「常時表示」に対応したProモデルのみが使用できる機能でした。

しかし、今年はPro／Pro Maxだけでなく無印のiPhone 17も常時表示に対応し、スタンバイを使用可能なモデルが増えたのです（iPhone Airでも使用可能）。

なお、冒頭で触れた赤い時計とカレンダーはスタンバイの「夜間モード」表示です。特に不具合ではないので心配は要りません。

「スタンバイ」機能の使い方

スタンバイの画面には、時計やカレンダー、ミュージック、Podcast、天気などのウィジェットが表示されます。ウィジェットは複数の種類をローテーション表示できる仕組みになっていて、カスタマイズで追加・削除が可能です。

また、スタンバイの画面を横にスワイプすると全画面の「写真」と「時計」に切り替えられます。こちらも表示内容をカスタマイズすることができます。

スタンバイ機能は、仕事中にデスクの置き時計にしたり、リビングで音楽プレーヤーとして使うなど、場所によってさまざまな活用が可能です。特に、スタンド式のMagSafe充電器と組み合わせると便利です。

「スタンバイ」を表示させない方法

スタンバイが不要な場合は非表示にすることができます。

「スタンバイ」を使用する場合のオプション

スタンバイを使用する場合には次のような細かい設定が可能です。

スタンバイ使用中に各種アプリからの通知が表示されないようにする設定

寝ている間は画面をオフにする設定

暗い場所でも表示を赤くしない設定