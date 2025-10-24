iPhoneに標準装備のアプリはいくつもありますが、「電話」ほど欠かせないアプリは他にないはず。これなくしては携帯電話といえないキャリア通話機能にくわえ、留守番電話やスクリーニングなどの機能も装備、iOSのバージョンがあがるたびに強化されています。

iOS 26では、その電話アプリに新しい表示レイアウト(ビュー)が追加されました。「統合」と呼ばれる新しいビューは、従来の電話アプリに存在した「よく使う項目」と「履歴」、「留守番電話」という3つのタブを1つの画面にまとめたようなデザインを採用、ワンタップで目的の情報にアクセスできます。

統合ビューでは、画面上部に「よく使う項目」が配されています。その下には通話履歴がリストアップされ、留守番メッセージが入った着信には文字起こしの一部も表示されます。iOS 18まで通話履歴と留守番電話は別のタブに表示されていましたが、違和感なくまとめられています。

さり気ない改良も施されています。iOS 18までは、通話履歴に表示された名前/電話番号をタップすると発信する仕様だったため、うっかり触れてしまい誤発信するというトラブルが多発していましたが、統合ビューでは画面右端の受話器ボタンをタップしないかぎり発信しません。

留守番電話の統合にも配慮が見られます。通常の通話履歴はタップすると相手の情報(連絡先画面)が表示されますが、メッセージの録音/文字起こしがある履歴をタップした場合、録音内容と文字起こし全文を確認できる画面に遷移します。

使い慣れた画面のほうがいいという場合には、画面右上の「三」ボタンをタップすると現れるダイアログで「クラシック」を選択すると、iOS 18の電話アプリと同様のビューに切り替わります。いつでも元に戻せるわけですから、新しい「統合」ビューを積極的に利用してみては?