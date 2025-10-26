iOS 26では、デフォルトアプリに新しく「プレビュー」が追加されました。名前とアイコンから「何かを見る」アプリのようですが、開いて見てもなんだか微妙……？ 今回はその機能と使い方を解説します。不要な場合の削除方法もご紹介します。

「プレビュー」はPDFや画像ファイルの閲覧＆編集アプリ

プレビューアプリは、主にPDFや画像ファイルを開いたり、編集したりするためのアプリです。「ファイル」アプリや「メール」の添付などから、PDFや画像を開く際に使用します。

具体的には次のような使い方があります。

PDFの文字入力＆ページ編集

ファイルアプリやメール添付などからPDFを開き、入力欄を作成して簡単に文字入力ができます。また、フリーハンドの書き込みやページの追加・削除も可能です。

画像ファイルの解像度変更や切り抜き

プレビューアプリで画像ファイルを開くと、ピクセル数や解像度の変更が可能です。画像の切り抜き（トリミング）もできます。

「プレビュー」で新規ファイルを作成する

プレビューアプリでは、白紙またはクリップボードにコピーした画像から新規ファイルを作成できます。

また、カメラで書類などをスキャンしてPDFとして保存することができます。これは従来の「フォルダ」アプリと同じです。

プレビューアプリで新規作成・スキャンしたファイルはiCloudの「プレビュー」フォルダに保存されるため、Macとの連携にも便利です。

「プレビュー」アプリを削除する方法

ここまでご紹介したような機能が必要ない場合、プレビューアプリは削除しても問題ありません。

なお、プレビューアプリは「App Store」で配信されているので、後から再度ダウンロードすることができます。