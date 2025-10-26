iOS 26では、デフォルトアプリに新しく「プレビュー」が追加されました。名前とアイコンから「何かを見る」アプリのようですが、開いて見てもなんだか微妙……？ 今回はその機能と使い方を解説します。不要な場合の削除方法もご紹介します。

「プレビュー」はPDFや画像ファイルの閲覧＆編集アプリ

プレビューアプリは、主にPDFや画像ファイルを開いたり、編集したりするためのアプリです。「ファイル」アプリや「メール」の添付などから、PDFや画像を開く際に使用します。

  • 新しく追加された「プレビュー」。書類を新規作成したり、「ファイル」アプリに保存されたPDFや画像を開いて閲覧・編集するアプリです

    新しく追加された「プレビュー」。書類を新規作成したり、「ファイル」アプリに保存されたPDFや画像を開いて閲覧・編集するアプリです

具体的には次のような使い方があります。

PDFの文字入力＆ページ編集

ファイルアプリやメール添付などからPDFを開き、入力欄を作成して簡単に文字入力ができます。また、フリーハンドの書き込みやページの追加・削除も可能です。

  • PDFを開いて、左下のフォーム入力ボタンをタップすると、自動的に入力欄（薄い青の囲み）ができます。青い部分をタップすると文字入力が可能です。また、任意の場所を2回タップすれば入力欄の追加もできます。入力した文字の色・サイズや、入力欄の位置は、後から調整が可能です

    PDFを開いて、左下のフォーム入力ボタンをタップすると、自動的に入力欄（薄い青の囲み）ができます。青い部分をタップすると文字入力が可能です。また、任意の場所を2回タップすれば入力欄の追加もできます。入力した文字の色・サイズや、入力欄の位置は、後から調整が可能です

  • ファイル上のテキストを選択して、メニューからハイライトやアンダーラインを追加できます。右上のスケッチツールボタンをタップすると、フリーハンドの書き込みや図形・テキスト・ルーペなどを挿入できます

    ファイル上のテキストを選択して、メニューからハイライトやアンダーラインを追加できます。右上のスケッチツールボタンをタップすると、フリーハンドの書き込みや図形・テキスト・ルーペなどを挿入できます

  • 左上にあるページ番号をタップすると、左側にファイルのサムネイルが表示されます。サムネイルをタップするとメニューが開き、ページの回転や挿入、削除などができます

    左上にあるページ番号をタップすると、左側にファイルのサムネイルが表示されます。サムネイルをタップするとメニューが開き、ページの回転や挿入、削除などができます

画像ファイルの解像度変更や切り抜き

プレビューアプリで画像ファイルを開くと、ピクセル数や解像度の変更が可能です。画像の切り抜き（トリミング）もできます。

  • PNG、JPEGなどの画像ファイルを開き、右上の［…］をタップ。メニューから［サイズを調整］をタップ。ピクセル数と解像度を数字で入力して変更できます。同じメニューから、画像の回転や反転、背景の削除も可能です

    PNG、JPEGなどの画像ファイルを開き、右上の［…］をタップ。メニューから［サイズを調整］をタップ。ピクセル数と解像度を数字で入力して変更できます。同じメニューから、画像の回転や反転、背景の削除も可能です

  • 画像をファイル開き、左下のトリミングボタンをタップ。点線の枠を動かして残したい部分を囲みます。枠内をタップして［切り抜き］をタップすれば完了です

    画像をファイル開き、左下のトリミングボタンをタップ。点線の枠を動かして残したい部分を囲みます。枠内をタップして［切り抜き］をタップすれば完了です

「プレビュー」で新規ファイルを作成する

プレビューアプリでは、白紙またはクリップボードにコピーした画像から新規ファイルを作成できます。

  • プレビューを開き［新規書類］をタップ。［空の新規画像］をタップすると、白紙の画像が開きます。白紙にスケッチツールで書き込む際に便利です

    プレビューを開き［新規書類］をタップ。［空の新規画像］をタップすると、白紙の画像が開きます。白紙にスケッチツールで書き込む際に便利です

  • プレビューを開き［新規書類］をタップ。［クリップボードから新規作成］をタップすると、写真・サファリ・メールなど、直前に他のアプリでコピーした画像がファイルとして開きます

    プレビューを開き［新規書類］をタップ。［クリップボードから新規作成］をタップすると、写真・サファリ・メールなど、直前に他のアプリでコピーした画像がファイルとして開きます

また、カメラで書類などをスキャンしてPDFとして保存することができます。これは従来の「フォルダ」アプリと同じです。

プレビューアプリで新規作成・スキャンしたファイルはiCloudの「プレビュー」フォルダに保存されるため、Macとの連携にも便利です。

「プレビュー」アプリを削除する方法

ここまでご紹介したような機能が必要ない場合、プレビューアプリは削除しても問題ありません。

  • 削除するには［プレビュー］のアイコンを長押しして、メニューから［アプリを削除］をタップ。ポップアップが表示されたら［アプリを削除］をタップすると、iPhoneから完全に削除されます。［ホーム画面から取り除く］をタップすると、ホーム画面のアイコンはなくなりますが、本体はアプリライブラリに残ります

    削除するには［プレビュー］のアイコンを長押しして、メニューから［アプリを削除］をタップ。ポップアップが表示されたら［アプリを削除］をタップすると、iPhoneから完全に削除されます。［ホーム画面から取り除く］をタップすると、ホーム画面のアイコンはなくなりますが、本体はアプリライブラリに残ります

なお、プレビューアプリは「App Store」で配信されているので、後から再度ダウンロードすることができます。

笠井美史乃

笠井美史乃

かさいよしの

アプリ、サービス、マーケティングなど、IT・ビジネス分野で取材・執筆・編集を行う。マイナビニュースでは2013年開始の連載「iPhone 基本の『き』」をはじめ、iPhone・iPad・Apple WatchなどAppleデバイスのハウツーやレビューを担当。雑誌「Web Designing」「Mac Fan」、その他企業オウンドメディアなどで執筆中。

この著者の記事一覧はこちら