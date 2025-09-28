2025年9月に発売された新型iPhoneは全モデルともeSIMのみ対応で、従来のSIMカードは使用できません。新しい端末にeSIMを設定するには、iPhoneの「クイック転送」機能を使うのが便利です。しかし、一部MVNOはクイック転送機能に対応しておらず、機種変更にはeSIMの再発行を申し込み、発行されたeSIMを自分で新しい端末に設定する作業が必要です。

ここでは「mineo」のDプランを例に、eSIMを発行して新しいiPhoneに設定する手順をご紹介します。

「クイック転送」とは？

まずiPhoneの「クイック転送」機能について簡単にご紹介します。大手キャリアやサブブランドでは、この機能を使って手元の作業だけでeSIMを新しい端末に転送できます。

現在SIMカードをお使いの場合

旧iPhoneでSIMカードを使用している場合、旧iPhoneの「設定」を開き、［モバイル通信］→「eSIMに変更」をタップ。通信をSIMカードからeSIMに切り替えます。

完了したら下記の手順へ進みます。

すでにeSIMをお使いの場合

旧iPhoneでeSIMを使用している場合、新iPhoneの「設定」を開き、［モバイル通信を設定］メニューから転送できます。

詳しい手順については各キャリアのサポートページでご確認ください。

「クイック転送」が使えない場合

MVNOではこのクイック転送が利用できない場合があります。mineo、IIJmio、日本通信SIMなどがこれに該当します。

ここではmineoを例に、SIMカード使用中の旧iPhoneから、新iPhoneのeSIMへ移行する手順をご紹介します。

なお、旧iPhoneですでにeSIMをお使いでも、クイック転送に非対応のMVNOでは機種変更の際に毎回eSIMの再発行が必要です。

1）「eSIMカード変更・再発行」を申し込む

mineoの「マイページ」から「SIMカード（eSIM）変更・再発行」を開き、eSIM発行を申し込みます。

ご利用中のプランが「Dプラン」の場合、この画面で新iPhoneの「EID（eSIM識別番号）」の入力が求められます。ここで申し込んだeSIMはこのEIDのiPhoneでしか使用できません。

この後、本人認証のステップが始まります。本人認証にはマイナンバーカード（＋署名用電子証明書パスワード）、または運転免許証が必要です。認証されれば申し込み完了です。

eSIM発行まで早くて1日程度かかります。発行されるとmineoから「【mineo】eSIMプロファイル設定のお願い」というタイトルの通知メールが届きます。

2）旧iPhoneから新iPhoneへデータを移行

旧iPhoneから新iPhoneへデータを移行します。

旧iPhoneを近くに置いた状態で新iPhoneの電源を入れ、言語と地域を選択したら、あとは画面のガイドに沿って操作すればOK。Apple Watchのペアリングや、ウォレットのカード（一部を除く）も自動的に移行されます。

3）新iPhoneにeSIMを設定する

新iPhoneにeSIMを設定します。手順は3ステップあります。

＜ステップ1＞

mineoの回線をeSIMに切り替えます（旧iPhoneのSIMカードが無効になります）。切り替えが可能な時間帯は9時〜21時です。

＜ステップ2＞

新iPhoneに、eSIMの設定情報をダウンロードします。

Dプランの場合はiPhoneの「eSIMキャリアアクティベーション」機能が使用できます。

Aプランの場合は手動で操作します。

＜ステップ3＞

最後に、モバイル通信の設定情報「APN構成プロファイル」を、ダウンロードページからダウンロード＆インストールします。

注意事項