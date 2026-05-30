人に見せたくない、知られたくない情報は誰しもあるもの。利便性を考えれば、デジタルデータとしてiPhoneで読み書き可能な状態にしておきたいけれど、メモアプリでiCluodに保存するのは一抹の不安がある...確かに、共感できる部分はあります。

メモアプリ上の情報は、iPhoneのロック解除とメモに個別設定できるパスワードで二重に保護できます。Face ID対応のiPhoneでいえば、第一段階は顔認証によるチェック、第二段階はメモに個別設定したパスワードによるチェックがかかります。

機密情報をiCloudに保存したくないとのことですが、iCloudはAESやTLS、暗号鍵などの技術を駆使して暗号化処理を施しています。「高度なデータ保護」を有効にすると、エンドツーエンドの暗号化が施されるようになるため、さらに安全性が向上します。万が一パスワードを忘れるとAppleですら救出不可になるほど徹底しており、機密情報の保護という観点では高い水準に到達しています。

メモアプリでは、「設定」→「アプリ」→「メモ」画面にある「"iPhone"アカウント」スイッチをオンにすると、iCloudではなくiPhoneの内蔵ストレージにメモを保存できるようになります。メモアプリのフォルダ画面で「iPhone」を選び、そこからメモを新規作成するだけでOKです。

ただし、iPhoneに保存したメモは、iCloudで同期されません。MacやiPadなどの同じAppleアカウントでサインインしたデバイスでは表示されず、読み書きはiPhoneに限定されます。

作成したメモにパスワードをかけない"素"の状態では、Spotlight検索などで画面に露出しまう可能性があるため、金融機関の認証情報やマイナンバーの情報をそのまま記録するのは避けるべきです。iPhoneへの保存を選択する前に、パスワードをかけるなどひと工夫すべきでしょう。