Appleは9月10日、米国で新製品発表イベントを開催し、iPhoneの最新モデル「iPhone 17」を発表した。発売は9月19日で、9月12日より予約の受付を開始する。

iPhone 17

iPhone 17シリーズのラインナップは、標準モデルとなるiPhone 17、新登場の薄型モデルiPhone 17 Air、高性能モデルのiPhone 17 Pro、高性能／大画面モデルのiPhone 17 Pro Maxという4モデルの構成となる。なお、iPhone 16で設定されていた標準モデルの大画面版である「Plus」は今回設定されていない。

ストレージ容量は256GB／512GBの2段階で、アップルストアでの価格は256GBモデルが129,800円から、512GBモデルが164,800円から。カラーはブラック／ラベンダー／ミストブルー／セージ／ホワイトの5色が用意される。



5色のカラーバリエーション

なお、日本で販売されるiPhone 17はeSIM専用モデルとなる。このため、従来は左側面にあったSIMスロットはなくなっている。

ディスプレイの表示領域は6.3インチに拡大

iPhone 17ではベゼルの狭額化を進め、ディスプレイサイズはiPhone 16の6.1インチから6.3インチに拡大している。さらにこれまでPro／Pro Maxのみに搭載されていた1～120Hzの可変リフレッシュレート技術「ProMotion」が標準モデルでは初めて搭載され、滑らかな表示とバッテリー消費の抑制を両立させた。最大輝度は3,000nitと、これまででもっとも明るいディスプレイとなっている。

表面は7層の反射防止コーティングを施し、反射や映り込みを軽減。ディスプレイ面を含めた外装はCeramic Shield 2を採用しており、前世代の3倍の耐擦傷性能を持つようになっている。

Ceramic Shield 2により、耐擦傷性能が3倍に向上

SoCは3nmプロセスのA19プロセッサ

SoCは第3世代の3nmプロセスで製造されるA19。このA19についても別記事でくわしく解説しているのでそちらを参照されたい。A19搭載による性能向上とProMotion対応ディスプレイにより、ゲームもより快適に楽しめるようになるという。

A19プロセッサ

新SoCとiOS 26の組み合わせにより、Apple Intelligenceの機能もさらに充実する。

ビジュアルインテリジェンスのアップデートにより、スクリーンショットから画面上に表示されているオブジェクトについて検索したり、アクションを実行したりすることができるようになる。電話／FaceTime／メッセージの各アプリでは、ライブ翻訳機能の利用が可能だ。

スクリーンショットからの検索／アクション実行

ライブ翻訳機能

A19の採用、ディスプレイのProMotion対応はバッテリー駆動時間にも貢献する。プレゼンテーションでは「All-day battery life」すなわち「一日中使える」と表現されており、ビデオ再生はiPhone 16よりも8時間長い最大30時間の再生が可能だとしている。バッテリーは高速充電にも対応しており、新しい40Wダイナミックパワーアダプタ（最大60W、別売：6,480円）などの高出力の電源アダプタを使用することにより、20分で最大50%まで充電可能、10分の充電で最大8時間のビデオ再生が可能だという。

カメラは48メガピクセルのDual Fusion カメラシステム

カメラは26mm相当のメインカメラと13mm相当の超広角カメラを組み合わせたDual Fusionカメラシステム。いずれも解像度は48メガピクセルで、メインカメラは12メガピクセルの光学2倍ズームカメラ（52mm相当）としても機能する。超広角カメラでは26mm相当の等倍マクロ撮影も可能だ。



カメラはともに48メガピクセルのメインカメラ／超広角カメラからなるDual Fusionカメラシステム

インカメラはiPhoneとしては初めて正方形のセンサーを採用。これにより、iPhoneを縦に構えたまま横長構図のセルフィ―撮影を行うことができるようになった。Center Stage機能でAIがフレーミングを自動的に変更する際も、被写体の位置などにより自動的に縦長構図／横長構図が選択される。解像度も18メガピクセルに向上している。

動画の撮影においては、動きながらのセルフィ―ビデオ撮影では手ブレ補正が常時適用される。またFaceTimeをはじめとするアプリでの通話中は、ビデオ通話用のCenter Stageが働き、ユーザーを最適なポジションでとらえてくれる。

また、アウトカメラとインカメラの映像を同時に録画するデュアルキャプチャーも利用できるようになった。このほか、シネマティックモード／アクションモードといったクリエイティブな撮影機能、4K/60fpsのドルビービジョン撮影も行える。撮影後に音声を調整してノイズを低減するオーディオミックス機能、風切り音低減機能も利用できる。

iPhone 17の機能まとめ

新アクセサリーも登場

iPhone 17の発売にあわせ、MagSafe対応クリアケース／MagSafe対応シリコンケースも販売される（いずれも7,980円）。シリコンケースはブラック／ネオンイエロー／ライトモス／アンカーブルー／パープルフォグの5色展開。また、MagSafe対応シリコンケースと組み合わせて利用できるクロスボディストラップ（9,980円）も、ブラック／ライトグレー／ブルー／ライトブルー／パープル／シエナ／グリーン／ネオンイエロー／タン／オレンジの10色展開で用意される。