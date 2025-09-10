Beatsは、iPhone 17シリーズ用ケース3タイプの販売を開始した。いずれもMagSafeとカメラコントロールに対応しており、「Beats iPhone 17 ケース」は6,980円、「Beats iPhone 17 キックスタンドケース」は9,980円、「Beats iPhone 17 強化ケース」は12,800円で販売を行う。

iPhone 17シリーズ用のケース3タイプを発表

「Beats iPhone 17 ケース」は軽くて薄く、ぴったりとフィットするように作られており、iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Maxの各モデルに合わせての展開となっている。

「Beats iPhone 17 ケース」

「Beats iPhone 17 キックスタンドケース」は、iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Maxの各モデルに合わせて展開。取り外しできるストラップが付属する。このストラップは、iPhoneを横向きにして、ハンズフリー視聴を楽しむためのキックスタンドとしても利用できる。キックスタンドを組み立てるには、ストラップの端にあるアダプタをスライドさせて開き、ケース側面のマグネット部分に取り付ける。

「Beats iPhone 17 キックスタンドケース」

以上、2モデルは、ダブルショットハードシェル成形で、内側はマイクロファイバー製の裏地、外側はスクラッチや汚れ、指紋を目立ちにくくするマット仕上げを採用している。カラーは、グラナイトグレイ、ベッドロックブルー、ライムストーン、ペブルピンクの4色を用意。

「Beats iPhone 17 強化ケース」

「Beats iPhone 17 強化ケース」は、iPhone本体を傷や落下時の衝撃から守り、安心して使えるように設計されている。強化ポリマーの背面を、衝撃を吸収する側面と密閉型の底面でさらに強化。外側はマットなテクスチャー素材でグリップ感を補強している。落下テスト、タンブルテスト、スクラッチテストに加えて、広範囲にわたる耐熱テスト、化学的テスト、機械的テストなど、実際の使用を想定したテストを行なって製品化に取り組んだ。iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Maxの各モデルに合わせて展開で、カラーはエベレストブラック、ロッキーブルー、アルパイングレイ、シエラオレンジの4色を用意している。

3モデルともにMagSafeとカメラコントロールに対応。また、パッケージは、ファイバー素材を100%使用。木製繊維の100%を再生資源と持続可能な方法で管理されている森林から調達しているとのことだ。