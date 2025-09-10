Appleは、米国時間の2025年9月9日、iPhoneの新モデル「iPhone 17 Pro」「iPhone 17 Pro Max」を発表した。価格は「iPhone 17 Pro」が179,800円から、「iPhone 17 Pro Max」は194,800円から。

iPhoneの新モデル「iPhone 17 Pro」「iPhone 17 Pro Max」

「iPhone 17 Pro」「iPhone 17 Pro Max」は、SoCに「A19 Pro」を搭載したiPhoneの最新モデル。ともにシルバー、コズミックオレンジ、ディープブルーの3色展開となっている。

新しいヘアライン加工の鍛造アルミニウムUnibodyの本体は、軽量の航空宇宙産業レベルの7,000シリーズアルミニウムアロイを使用し、高い熱性能を実現。背面のボディ上部には、内部コンポーネント用の追加スペースを設けたことで、より大きなバッテリーのための空間を確保している。iPhoneの中でも最高のパフォーマンスを誇るというアンテナシステムを実現するために、アンテナは外周と統合されている。

内部構造は、熱放熱性能とパフォーマンスを強化するためにApple製のベイパーチャンバーを採用。脱イオン水がアルミニウム筐体にレーザー溶接されたベイパーチャンバーに密封され、SoCから生じる熱を逃し、より高いパフォーマンスで稼働できるようにしている。この熱は、先述の鍛造アルミニウムUnibodyに運ばれ、システム全体を通じて均等に分散される。それにより、電力と表面温度を管理して、手で持った時の快適さを保ちながら、効率良いパフォーマンスを生み出す。また、A19 Proの電力効率とiOS 26の電力管理機能により、iPhone 17 Pro MaxはiPhone史上最高のバッテリー駆動時間を実現。さらに、どちらのモデルもAppleの新しい40Wダイナミック電源アダプタ（最大60W対応）のようなワット数の高いオプションのUSB-C電源アダプタを使うと、20分で50％の充電が行える。

ディスプレイのサイズは、6.3インチ（iPhone 17 Pro）と6.9インチ（iPhone 17 Pro Max）で、ともにCeramic Shield 2で保護されたSuper Retina XDRディスプレイを搭載しており、最大120HzのProMotion、常時表示、3,000ニトの屋外でのピーク輝度、2倍になった屋外でのコントラストという仕様。他のスマートフォン用ガラスやガラスセラミックよりも頑丈で、3倍の耐擦傷性能と、グレアを抑える反射防止性能を向上させた新しいApple製コーティングを採用している。今回初めてCeramic Shieldがデバイスの背面を保護し、以前のモデルの背面ガラスと比べて4倍の耐亀裂性能を提供する。

A19 Proは、Apple製のベイパーチャンバーと組み合わせることで、iPhone 17 ProとiPhone 17 Pro Maxでは前世代と比べて最大40％長くパフォーマンスが持続するため、ゲーム、ビデオ編集、ローカル大規模言語モデルの実行に適している。6コアCPUは業界最速クラスとのこと。6コアGPUアーキテクチャには、各GPUコアに組み込まれたNeural Accelerator、より大きなキャッシュ、A18 Proより大きなメモリが含まれる。GPUは新しい16コアNeural Engineと連係して、AIモデル、グラフィックス、ハードウェアアクセラレーテッドレイトレーシングとさらに高いフレームレートを可能にする。また、新しいワイヤレスネットワークチップである「N1」も採用しているため、Wi-Fi 7、Bluetooth 6、Threadを利用できる。最新世代のワイヤレステクノロジーの実現に加え、N1はインターネット共有やAirDropなどの機能の全体的なパフォーマンスと信頼性を向上させる。

カメラは、解像度の高いセンサーを前面と背面に搭載し、8種類のプロレベルのレンズに相当する性能を備える。3つの48MP Fusionカメラはさらにシャープで精細な画像を捉え、新しい48MP望遠カメラは、前世代よりも56％大きなセンサーを装備した次世代のテトラプリズムデザインを採用し、明るい場所でのシャープさが向上。暗い写真には一段と精細なディテールをもたらす。100mmの新しい4倍光学ズームがポートレート向けのクラシックレンズを提供する一方で、iPhone史上最長の200mmの8倍光学ズームはさらに遠くに寄ることができる。アップデートされたPhotonic Engineにより画像パイプラインがさらに多くの機械学習を利用して、自然なディテールを保ち、ノイズを抑え、大幅な色精度の向上を実現。また、デジタルズームが写真では最大40倍まで向上するほか、スキントーンを明るくしたり、写真全体にいきいきとしたアクセントを加えられたりする、iOS 26で利用可能な新しい「ブライト」スタイルなどの次世代の撮影スタイルにより、ユーザーは写真をカスタマイズするためのさらに多くのオプションを得られる。

前面に搭載されたセンターフレームフロントカメラは、iPhoneで初めての正方形フロントカメラセンサーが採用され、より広い視野角と一段と高い解像度を備え、写真では最大18MPの解像度でより精細なディテールを捉えられる。これにより、ユーザーは、iPhoneを縦向きに持ったまま、写真とビデオを縦向きでも横向きでも撮影できるようになる。グループセルフィーでは、写真のセンターフレームがAIを活用して自動的に視野角を広げて縦向きから横向きに変え、全員がフレーム内に収まるようにしてくれる。また、センターフレームフロントカメラは4K HDRでの手ぶれ超補正ビデオの撮影を可能にし、ユーザーはデュアルキャプチャを使用してフロントカメラとバックカメラで同時に撮影できるようになる。これはカメラに直接話しかけながら、舞台裏の動きを記録するのに最適であるとのこと。FaceTimeまたは他社製アプリでの通話中、ビデオ通話のセンターフレームはユーザーの姿が安定してフレーム内に収まるようにしてくれる。

ビデオ撮影では、ドルビービジョンHDR撮影、4K120fps、ProRes Log、ACESに対応するほか、ProRes RAW、Log 2、Genlockにも対応する。Genlockは新しいBlackmagic Design Camera ProDockに対応し、ProRes RAWはFinal Cut CameraとBlackmagic Cameraに対応。APIはデベロッパに提供されるとのことだ。

通信面では、eSIMのみに対応で、日本、バーレーン、カナダ、グアム、クウェート、メキシコ、オマーン、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、米国、アメリカ領ヴァージン諸島で利用可能。eSIMの採用により、これまで物理SIMに専有されていたスペースを開放して、より大きなバッテリーを搭載し、さらに2時間長い、最大39時間のビデオ再生を可能にした。また、eSIMは旅行中もさらに便利に接続し続けられるようにできる。ユーザーの国の通信事業者による手頃な国際ローミングプランや、200を超える通信事業者が提供する地域のプリペイドオプションを通じて、途切れることなく通信が行える。より安全に使えるように、iPhoneの紛失や盗難が発生してもeSIMは物理的に取り外すことができないようになっている。iOS 26で新たに合理化された設定により、旅行用のeSIMの管理はさらに簡単になる。

OSは、iOS 26を搭載。「Liquid Glass」に代表される新しいデザイン、Apple Intelligenceの機能、各種アプリの重要な機能強化が図られている。Apple Intelligenceは、ライブ翻訳を使ってテキストや音声をその場で翻訳して、メッセージ、FaceTime、電話でユーザーが様々な言語間でコミュニケーションをとるのに役立つ。ビジュアルインテリジェンスのアップデートにより、ユーザーはスクリーンショットを撮影して、iPhoneの画面上に表示しているものを簡単に検索し操作ができる。Apple Intelligenceの中核にあるデバイス上の基盤モデルはすべてのデベロッパが利用できるので、すでにアプリではオフラインで利用できるインテリジェントでプライバシーが保護された新たな体験が提供されている。通話とメッセージのための新しいスクリーニングツールは気が散るものを取り除くのに役立ち、ユーザーは最も大切な会話に集中できるようになる。また、iOS 26は、CarPlay、Apple Music、マップ、ウォレットの新機能に加えて、プレイヤーがすべてのゲームを一か所で管理できる新しいアプリ、Apple Gamesも導入されている。

「テックウーブンケース」

「MagSafe対応iPhone 17 Proクリアケース」

「MagSafe対応シリコーンケース」

「クロスボディストラップ」

さらに純正の「テックウーブンケース」も用意。複数の色糸を使用した新しいテクニカルウーブン生地を使い、立体的な質感と豊かな深みのあるカラーを生み出すこのケースは、保護コーティングがひっかき傷や汚れからiPhoneを守る。ブラック、ブルー、パープル、シエナ、グリーンの5色を用意。

「MagSafe対応iPhone 17 Proクリアケース」は透明度の高いポリカーボネートと柔軟性がある素材を採用。内側も外側も傷に強いコーティングが施されている。

「MagSafe対応シリコーンケース」は、オレンジ、テラコッタ、ネオンイエロー、パープルフォグ、ミッドナイト、ブラックの6色展開。

「クロスボディストラップ」はテックウーブンケースやシリコーンケースと組み合わせられ、ハンズフリーでiPhoneを持ち歩けるようになる。100％再生糸を使用して作られたストラップは、柔軟なマグネットを埋め込み、ステンレススチール製のスライド構造を持たせることで、両方のストラップをしっかりとそろえたまま、簡単に長さを調節できる。ブラック、ライトグレイ、ブルー、ライトブルー、パープル、シエナ、グリーン、ネオンイエロー、タン、オレンジの10色での提供。