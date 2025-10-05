iOS 26では、アイコンやボタン、メニューバーといった画面上の要素が一新され、見た目の印象が大きく変わりました。アイコンのカスタマイズにも新たにガラス風の「クリア」が加わっています。今回はアイコンのカスタマイズ機能の使い方をご紹介します。

アイコンの見た目をカスタマイズする方法

iPhoneのホーム画面には、アイコンの色や質感をアレンジする「カスタマイズ」機能があります。

各メニューのボタンをタップすると、このようなカスタマイズができます。