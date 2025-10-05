iOS 26では、アイコンやボタン、メニューバーといった画面上の要素が一新され、見た目の印象が大きく変わりました。アイコンのカスタマイズにも新たにガラス風の「クリア」が加わっています。今回はアイコンのカスタマイズ機能の使い方をご紹介します。

アイコンの見た目をカスタマイズする方法

iPhoneのホーム画面には、アイコンの色や質感をアレンジする「カスタマイズ」機能があります。

  • ホーム画面の余白を長押し。編集可能な状態になったら、左上の［編集］→［カスタマイズ］をタップ。下部にカスタマイズのメニューが表示されます

    ホーム画面の余白を長押し。編集可能な状態になったら、左上の［編集］→［カスタマイズ］をタップ。下部にカスタマイズのメニューが表示されます

  • 左上のボタンは壁紙の明るさ変更（少し暗くなる）、右上のボタンはアイコンのサイズ変更（大きくするとアプリ名が非表示に）です

    左上のボタンは壁紙の明るさ変更（少し暗くなる）、右上のボタンはアイコンのサイズ変更（大きくするとアプリ名が非表示に）です

各メニューのボタンをタップすると、このようなカスタマイズができます。

  • ［デフォルト］は最初の状態のアイコンです。いつでもこの状態に戻すことができます。［ダーク］をタップすると、アイコンがダークモードになります。下部の［常に］を選択すると常時ダークモードに。［自動］を選択すると、iPhoneのライトモード／ダークモードに合わせて切り替わります

    ［デフォルト］は最初の状態のアイコンです。いつでもこの状態に戻すことができます。［ダーク］をタップすると、アイコンがダークモードになります。下部の［常に］を選択すると常時ダークモードに。［自動］を選択すると、iPhoneのライトモード／ダークモードに合わせて切り替わります

  • ［クリア］をタップすると、アイコンがガラスのような質感になります。白っぽい［ライト］と黒っぽい［ダーク］の2種類があり、［自動］にするとiPhoneのライトモード／ダークモードに合わせて切り替わります

    ［クリア］をタップすると、アイコンがガラスのような質感になります。白っぽい［ライト］と黒っぽい［ダーク］の2種類があり、［自動］にするとiPhoneのライトモード／ダークモードに合わせて切り替わります

  • ［色合い調整］をタップすると、アイコンが単色トーンにそろえられます。スライダーで色味と明るさを調整。下部のボタンで色を選択することも可能。［ライト］［ダーク］［自動］も選択できます

    ［色合い調整］をタップすると、アイコンが単色トーンにそろえられます。スライダーで色味と明るさを調整。下部のボタンで色を選択することも可能。［ライト］［ダーク］［自動］も選択できます

笠井美史乃

笠井美史乃

かさいよしの

アプリ、サービス、マーケティングなど、IT・ビジネス分野で取材・執筆・編集を行う。マイナビニュースでは2013年開始の連載「iPhone 基本の『き』」をはじめ、iPhone・iPad・Apple WatchなどAppleデバイスのハウツーやレビューを担当。雑誌「Web Designing」「Mac Fan」、その他企業オウンドメディアなどで執筆中。

この著者の記事一覧はこちら