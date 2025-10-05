iOS 26では、アイコンやボタン、メニューバーといった画面上の要素が一新され、見た目の印象が大きく変わりました。アイコンのカスタマイズにも新たにガラス風の「クリア」が加わっています。今回はアイコンのカスタマイズ機能の使い方をご紹介します。
アイコンの見た目をカスタマイズする方法
iOS 26では、アイコンやボタン、メニューバーといった画面上の要素が一新され、見た目の印象が大きく変わりました。アイコンのカスタマイズにも新たにガラス風の「クリア」が加わっています。今回はアイコンのカスタマイズ機能の使い方をご紹介します。
iPhoneのホーム画面には、アイコンの色や質感をアレンジする「カスタマイズ」機能があります。
各メニューのボタンをタップすると、このようなカスタマイズができます。
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
