iOS 26では、メールの「全受信」画面が「カテゴリ」別に分類されるようになりました。また、差出人ごとに過去のメールを含めた「グループ化」で表示されるようになりました。便利な点もありますが、使いづらい場合は以前の状態に戻すことも可能です。

メールの「カテゴリ」表示とは

iOS 26の「メール」では、受信箱に届いたメールが自動的に「カテゴリ」に分類されるようになりました。ニュースやプロモーションなどのメールが分離されるので、重要なメールの見落とし防止に役立ちます。

カテゴリの種類は次のとおりです。

「プライマリ」：重要と推測されるメール

「トランザクション」：注文や配送通知など、購入や支払いに関するメール

「アップデート」：ニュースレターやSNSの通知など、お知らせ関係のメール

「プロモーション」：過去につながりのある企業等からのセール情報やPRメール

「すべてのメール」：全てのメールを表示する、以前の「受信箱」と同じ状態です

個人宛に届くメールや重要なメールは「プライマリ」をチェック、買い物関係は「トランザクション」をチェックなど、タブを切り替えることで目的のメールを探しやすくなります。

メールの「グループ化」表示とは

もうひとつ、iOS 26の「メール」では同じ送信者からのメールがまとめて表示される「グループ化」機能が追加されました。「スレッド」に似ていますが、同じ送信者から別の日に送られたメルマガや、件名の異なるメールなどもグループとして表示されることが特徴です。

例えばECサイトでの買い物に関する連絡を、注文から発送完了まで同じグループで一覧することができます。

グループ化は、ニュースレターや通知など、未開封のまま溜まりがちなメールを一気読みしたり、まとめて削除したりする場合にも便利です。

メールの「全受信」を元の表示に戻す方法

カテゴリ表示やグループ化が不要な場合は、下記の手順で以前の表示に戻すことができます。