iOS 26では、メールの「全受信」画面が「カテゴリ」別に分類されるようになりました。また、差出人ごとに過去のメールを含めた「グループ化」で表示されるようになりました。便利な点もありますが、使いづらい場合は以前の状態に戻すことも可能です。

メールの「カテゴリ」表示とは

iOS 26の「メール」では、受信箱に届いたメールが自動的に「カテゴリ」に分類されるようになりました。ニュースやプロモーションなどのメールが分離されるので、重要なメールの見落とし防止に役立ちます。

  • メールの「全受信」画面。上部に「カテゴリ」のタブが並んでいます。タブをタップすると各カテゴリ表示に切り替わります

    メールの「全受信」画面。上部に「カテゴリ」のタブが並んでいます。タブをタップすると各カテゴリ表示に切り替わります

カテゴリの種類は次のとおりです。

  • 「プライマリ」：重要と推測されるメール
  • 「トランザクション」：注文や配送通知など、購入や支払いに関するメール
  • 「アップデート」：ニュースレターやSNSの通知など、お知らせ関係のメール
  • 「プロモーション」：過去につながりのある企業等からのセール情報やPRメール
  • 「すべてのメール」：全てのメールを表示する、以前の「受信箱」と同じ状態です

個人宛に届くメールや重要なメールは「プライマリ」をチェック、買い物関係は「トランザクション」をチェックなど、タブを切り替えることで目的のメールを探しやすくなります。

メールの「グループ化」表示とは

もうひとつ、iOS 26の「メール」では同じ送信者からのメールがまとめて表示される「グループ化」機能が追加されました。「スレッド」に似ていますが、同じ送信者から別の日に送られたメルマガや、件名の異なるメールなどもグループとして表示されることが特徴です。

例えばECサイトでの買い物に関する連絡を、注文から発送完了まで同じグループで一覧することができます。

  • 買い物に関するメールを開くと、購入から発送完了までが同じグループで表示されます

    買い物に関するメールを開くと、購入から発送完了までが同じグループで表示されます

グループ化は、ニュースレターや通知など、未開封のまま溜まりがちなメールを一気読みしたり、まとめて削除したりする場合にも便利です。

  • グループ化表示を上下にスワイプすると、続けて一気読みが可能。また、右上の［…］メニューを開き、［開封済みにする］または［すべてゴミ箱に入れる］でまとめて処理もできます

    グループ化表示を上下にスワイプすると、続けて一気読みが可能。また、右上の［…］メニューを開き、［開封済みにする］または［すべてゴミ箱に入れる］でまとめて処理もできます

  • 「全受信」画面でも、件名を左へスワイプ→削除ボタンをタップすると、グループごと削除できます

    「全受信」画面でも、件名を左へスワイプ→削除ボタンをタップすると、グループごと削除できます

メールの「全受信」を元の表示に戻す方法

カテゴリ表示やグループ化が不要な場合は、下記の手順で以前の表示に戻すことができます。

  • カテゴリ表示をなくすには、「メール」を開き、右上の［…］をタップ。メニューから［リスト表示］をチェックします

    カテゴリ表示をなくすには、「メール」を開き、右上の［…］をタップ。メニューから［リスト表示］をチェックします

  • グループ化をなくすには、「メール」を開き、右上の［…］をタップ。メニューから［差出人でグループ化］のチェックを外します

    グループ化をなくすには、「メール」を開き、右上の［…］をタップ。メニューから［差出人でグループ化］のチェックを外します

笠井美史乃

笠井美史乃

かさいよしの

アプリ、サービス、マーケティングなど、IT・ビジネス分野で取材・執筆・編集を行う。マイナビニュースでは2013年開始の連載「iPhone 基本の『き』」をはじめ、iPhone・iPad・Apple WatchなどAppleデバイスのハウツーやレビューを担当。雑誌「Web Designing」「Mac Fan」、その他企業オウンドメディアなどで執筆中。

この著者の記事一覧はこちら