9月15日、AppleはiOSの最新版「iOS 26」をリリースしました。注目ポイントはたくさんありますが、まずはアップデートをしましょう。アップデート対象機種をお持ちの方は、下記の手順で無料でアップデートが可能です。

iOS 26、アップデート対象モデルは？

iOS 26のアップデートを利用できるのは以下のモデルです。

iPhone 11シリーズ以降（11〜16シリーズ各モデル）

iPhone SE 第2世代以降

ただし、モデルによっては使用できない機能があります。特にApple Intelligenceを使った機能に対応しているのは、iPhone 15 Pro／Pro MaxおよびiPhone 16シリーズ以降に限られます。

iOS 26にアップデートする手順

手動でアップデートする場合

今すぐアップデートする場合は、以下の手順で操作します。

夜間にアップデートする場合

夜間、iPhoneを使用していない間にアップデートすることもできます。

あとは通常通りiPhoneを使用できます。就寝前に、Wi-Fiが使える環境で充電器に接続しておけば、寝ている間にアップデートが完了します。

アイコンが変わった？ 主なアプリの比較

iOS 26では、アイコンのデザインが微妙に変更されています。ほとんどは以前のイメージを引き継いでいますが、「カメラ」や「Playground」などは大きくデザインが変わりました。「Arcade」が「ゲーム」に変更されたり、「プレビュー」が追加されるといった変更点もあります。次回から順番にご紹介していきます。

iOS 18とiOS 26のホーム画面。ほとんどは以前のイメージを引き継いでいますが、大きくデザインが変わったアイコンも