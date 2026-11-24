個人情報の漏洩が相次いでいる昨今、というよりも、これまで表面化していなかった過去の漏洩案件まで、各サービスから次々に発表されているようにも見える。

多くは、漏洩したのは名前やメールアドレスといった基本情報だが、今回はそれだけにとどまらない。MM総研の調査によると、2026年1月から10月末までの漏洩件数は前年1年間の7～8倍にあたる延べ約3.8億件に達し、連絡先が延べ約3億6300万件、氏名が約2億8400万件、属性が約2億4300万件に達したほか、悪用リスクの高い「パスワードなどの認証情報」も延べ約1億6100万件、「クレジットカード情報」は延べ約438万件にのぼっている。

参考：MM総研「国内サイバー攻撃による情報漏えい動向調査」（2026年10月末時点）

https://www.m2ri.jp/release/detail.html?id=745

自分の個人情報がインターネットの海をさすらっているという事実はあまり気持ちのいいものではない。ただ、日常的に携行している紙の名刺入れひとつとっても、自分の名刺数十枚を入れ、日々、初対面の相手に配っている。名刺には自分の個人情報が満載だが、名刺入れを紛失したからといって、引っ越すわけにもいかない。もう、これらの個人情報はある種の公開情報と考えるしかないようだ。

2026年10月6日の閣議後記者会見で、古川俊治デジタル大臣が、相次ぐ民間企業への不正アクセス・個人情報流出を受けて「『自分の情報は自分で守る』という意識を持ってほしい」と国民に呼びかけた発言が話題になったりもした。

参考：デジタル庁「古川大臣記者会見（令和8年10月6日）」

「『自分の情報は自分で守る』という意識を持ってほしい」と国民に呼びかる

https://www.digital.go.jp/speech/minister-261006-01

この会見で、古川デジタル大臣は、国民の一人一人の対策が、被害の防止につながると述べ、国民に対して3つの対策を要請した。

サービスごとに異なるパスワードを使い、パスワードの使い回しをやめること(1つのサービスから流出した際に他サービスへ不正ログインされるのを防ぐため)

多要素認証(2要素認証を含む)を利用すること

フィッシング対策(不審なメールやSMSのリンクを開かず、公式サイトや公式アプリからアクセスすること)を行うこと

これらを挙げた締めくくりとして、大臣は「『自分の情報は自分で守る』この意識を持って、被害の防止に向けた取組への御理解と御協力をよろしくお願い申し上げたい」と発言した。

これが批判された。「流出の原因はサービス側にある」や、「政府や大臣としての姿勢を示すのに、自助を前面に出している」、「緊急事態にしては、3つの対策はあまりにも基本的過ぎる」といった声がSNSなどに溢れたりもした。

その一方で、その発言を擁護・評価する見方もたくさんある。元発言を確認すれば「個人でできる範囲の対策も徹底してほしい」という妥当な呼びかけなのに、「自分の情報は自分で守る」という部分だけが切り取られ、セキュリティ対策は国民に丸投げで、国は何もしてくれないというように論旨がすり替えられた結果という意見もある。

先日のデジタル庁のブリーフィングのあと、この件について、デジタル監の三角育生氏に立ち話ながら意見を聞くことができた。デジタル監は、デジタル庁の事務方のトップだ。

驚いたことに三角氏は自分が加入しているサービスのパスワードをいっさい覚えていない、知らないという。パスワードの設定についてもすべてOSのパスワードマネージャーに任せ、自動生成されたものを使っているのだそうだ。サービスの利用時には、その自動生成されたパスワードが自動入力される。

今回の一連の個人情報漏洩事件にだが、三角氏によれば、少なくとも現時点で、認識している被害はないという。というのも、加入しているすべてのサービスのパスワードはパスワードマネージャーが自動生成したもので、すべてのサービスで異なる。同じパスワードを使い回していないと同氏は言う。したがって、個人情報が漏洩したことがわかったサービスについては、少なくとも、流出したパスワードがほかのサービスへの不正ログインに使われる連鎖は避けられる。漏洩元のサービスについても、悪用される前にそのパスワードを変更できれば、アカウント乗っ取りの危険を抑えられる。だから、明確な被害が発生する前にそのサービスのパスワードだけを新たに自動生成させて変更すればよかったということらしい。現時点では、少なくともパスワードの使い回しを起点とする二次被害は受けていないという。

そして、同氏はデジタル大臣の発言の本質的な意図として、こうした漏洩案件は、国だけがどんなに懸命に対策をしても解決できるものではないから、最終的には国民一人一人ができることをやってほしいという要請ではなかったかともいう。ちなみに同氏は元経産官僚としてIPAセキュリティセンター長や内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)副センター長を歴任したサイバーセキュリティの専門家でもある。

過去の例でいえば、ずいぶん長い間、日本の企業は従業員が使うノートパソコンの持ち出しを、セキュリティのために禁止してきた。これは逆にいえば、持ち出されたら無防備な状態でノートパソコンが使われていたということでもある。

近年になって、ようやく、ノートパソコンが出先に持ち出されるようになり、「盗まれても大丈夫なようにしておく」ことが重要だということが周知徹底されるようになった。「事故」は「起きない前提(ゼロリスク)」から「起きる前提(侵害前提＝Assume Breach)」への転換だ。

そして、ストレージの暗号化やリモートワイプ、手元にデータを残さないクラウド運用を整えておくことで、万が一ノートパソコンが悪意ある第三者の手に渡っても、ちょっと高価な失せ物であるのは痛いとしても、単なる金属とプラスチックの塊を盗まれただけで済む。盗んだ側にとっても、起動できず、データも読み出せない端末では、情報を盗む手段としてはほとんど何の役にも立たない。

もっとも、これらはOSの標準機能でディスクが自動的に暗号化され、データは管理ツールで遠隔消去できる仕組みに守られている面が大きい。あるいは仕組みがあってこそ成り立っている。個人個人が情報を守ろうという意識を持つことはもちろん重要だ。仮に、そういう意識を持たなくても安全が保たれるように、パスキーなどフィッシング耐性の高い認証方式の普及や、強固な認証を初期設定にする設計側の進化を期待したいものだ。