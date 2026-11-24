米NVIDIAは11月23日（米国時間）、共同創業者のジェンスン・フアン氏が社長兼最高経営責任者（CEO）と取締役に復帰したと発表した。取締役会は全会一致で復帰を決めた。米証券取引委員会（SEC）への提出書類によると、復帰は22日付で、辞任から11日後となる。

取締役会はフアン氏と複数回協議し、その際の率直な対応と経営を担う能力を評価した。米政府高官の意見も踏まえ、同氏の復帰が米国の安全保障上のリスクをもたらすことはないと判断した。ハーベイ・C・ジョーンズ取締役会会長は、復帰が株主、従業員、事業パートナー、顧客の利益にかなうと述べた。

ジョーンズ氏は取締役会会長を続け、暫定CEOを兼務していたコレット・クレス氏は引き続き最高財務責任者（CFO）を務める。フアン氏は復帰を光栄に思うと述べ、取締役会や、暫定体制を支えたクレス氏ら経営陣に謝意を示した。

後任探しから復帰へ

取締役会は11日にフアン氏の辞任を受理し、12日に公表した。17日の第3四半期決算説明会では、ジョーンズ氏がフアン氏をCEOに再任する意向はないと述べ、後任探しを経営幹部の人材紹介会社Heidrick & Strugglesに委託したことを明らかにした。取締役会はその5日後に方針を転換した。

トランプ米大統領は23日、米CNBCの電話取材で、フアン氏の復帰を取締役会に働きかけ、自ら説得したと述べた。取締役会から安全保障への影響について確認を求められ、米政府が把握している情報に照らして、復帰に伴う懸念はないと伝えたという。

復帰後も社内調査を継続

フアン氏が外国の情報機関の工作の標的になったとの報道を受け、取締役会は独立取締役で構成する調査委員会を設置した。同委員会は独立した外部の弁護士を起用しており、フアン氏の復帰後も調査を続ける。同氏は調査に全面的に協力する意向を示した。

NVIDIAは17日、安全保障上のリスクや輸出規制の順守状況を監督する常設の「国家安全保障・輸出管理監督委員会」を設置したと発表した。また、同社は全社の法令順守を統括する最高コンプライアンス責任者（CCO）のポストを新設し、人選を始める。政府当局の調査や照会にも引き続き協力する方針である。

米商務省と司法省は11月16日付の共同声明で、フアン氏との関係が報じられた女性が経営に携わっていたシンガポール企業Megaspeedに対する調査の経緯を明らかにした。商務省は輸出規制違反の疑いで2024年に調査を始め、2025年5月にNVIDIAに対し、Megaspeed向けの直接・間接の販売に関する記録を求めた。同年6月にはシンガポール当局と共同で現地調査を行い、その後は米司法省が刑事捜査を主導している。

ベッセント米財務長官は22日、米CBSの番組で、先端半導体がMegaspeedを経由して中国に渡った可能性について、調査で見極める考えを示した。