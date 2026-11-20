ファーウェイ・ジャパンは11月20日、文庫本に近いサイズのコンパクトな筐体を採用したWi-Fi 6対応メッシュルーター「HUAWEI WiFi Mesh 3+」を発表した。想定価格は単体モデルが7,920円前後、親機・子機の2台セットが14,960円前後の見込み。

HUAWEI WiFi Mesh 3+

本体サイズがW60×D110×H150mmと、一般的な文庫本（105mm×148mm）に近いサイズのWi-Fiルーター。デュアルバンドのWi-Fi 6に準拠し、160MHzの帯域幅をサポートする。最大通信速度（理論値）は5GHz帯で2,402Mbps、2.4GHz帯で574Mbps。

複数台を組み合わせることで、メッシュWi-Fi環境を構築できる点も特徴。電波のカバー範囲の目安は1台で3LDKまで、2台で4LDK～5LDK、3台で戸建て住宅全体（同社測定による）。子機の追加はLANケーブルによる接続、またはWPS機能で行える。

家の中を移動する際の通信の途切れを抑える「シームレスローミング」に対応し、接続先の切り替えにかかる時間は50ms（同社測定値）。実際のカバー範囲や切り替え時間は、利用環境や接続機器によって異なる。

有線ポートはWAN／LAN自動判別ポートを3基搭載。IPoE／IPv4 over IPv6接続にも対応する。IPv6接続は原則として自動認識するが、ネットワーク環境によっては手動設定が必要となる。

スマートフォン向けアプリ「HUAWEI AI Life」では、Wi-Fiの電波が届く範囲を可視化できるほか、通信速度や電波品質、電波干渉の診断、ペアレンタルコントロールなどを利用できる。

セキュリティ面では、独自の「HUAWEI HomeSec」を搭載。ファイアウォールやWi-Fiの暗号化、不正アクセス防止機能、来客用のゲストWi-Fiを分離する機能などを備える。