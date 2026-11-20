米Valveは11月19日（米国時間）、小型ゲーミングPC「Steam Machine」の予約・入荷待ち状況を更新した。米国などの直販地域では512GBモデルの入荷待ちリスト（ウエイトリスト）が解消し、在庫がある限り直接購入できるようになった。一方、メモリとストレージの価格高騰を受け、今後の生産台数や販売価格は見通せないとしており、価格引き上げの可能性も示した。

Steam Machineは、テレビやモニターにつないでSteamのゲームを楽しめる据え置き型PCである。SteamOSを搭載し、ストレージ容量が異なる512GBと2TBの2モデルを用意する。

2026年6月に発売され、Valveの直販では、購入希望者の登録を受け付け、無作為の抽選で予約枠を割り当てる方式を採っていた。予約枠に入らなかった人はウエイトリストで待つ仕組みだった。今回の発表によると、512GBモデルは既存の予約への対応を完了し、ウエイトリストの待機者もいなくなった。これに伴い、在庫がある限りカートに追加して直接購入できる通常販売に移行した。在庫がなくなった場合は新たなウエイトリストを設けず、在庫切れと表示する方針だ。

一方、2TBモデルは、予約枠を確保した人全員に購入案内を送付済みだが、ウエイトリストの待機者数が現在の生産台数を上回っている。このため、ウエイトリストへの新規登録を停止した。登録済みの人の順番は維持するが、購入は保証しない。待機中の人は在庫がある512GBモデルを購入することもできるが、その場合は2TBモデルのウエイトリストから外れる必要がある。追加生産できる場合も、台数は当初の計画を下回るという。

日本では正規販売代理店のKOMODOが販売を担当している。11月19日時点で、公式オンラインストア「KOMODO STATION」の512GBモデルは本体単体が売り切れとなっている。米国などで512GBモデルの待機需要が解消したことで、今後KOMODOへの入荷が増える可能性はある。

今回の発表でValveは、メモリとストレージのコストが前例のない水準で上昇し続けていると説明。部品の供給制約により調達に支障が生じているという。生産は継続しているものの、今後の生産台数や販売価格の見通しは立っていないとしている。具体的な価格改定は発表していないが、追加生産分で現在の価格を維持できるかは不透明となった。

同社は追加供給などの詳しい情報を2027年1月に案内する見込みとしている。