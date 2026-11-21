NVIDIAは11月20日、GeForce向けのホットフィックスドライバ「GeForce Hotfix Display Driver 621.35」を公開した。バックグラウンドでSSDなどのストレージに大量のデータが書き込まれる不具合を修正する。

NVIDIA、SSDへの大量書き込みを修正するGeForceドライバ公開。「Hotfix Driver 621.35」

今回のホットフィックスは、GeForceドライバのログファイル「nvlog.nvlgstg」に対して、バックグラウンドで過剰な書き込みが発生する問題に対処したもの。ユーザーからはPCを操作していないアイドル状態でも「NVDisplay.Container.exe」プロセスによって大量のデータが書き込まれる現象が報告されていた。

この不具合は、GeForce Game Ready Driver 621.14および621.24の利用環境で報告されており、ストレージへの不要な書き込みが続くことで、SSDの書き込み総量が増加するおそれがある。NVIDIAは今回の修正について、不具合管理番号「7116722」を付けて案内している。

Hotfix Driver 621.35は最新のGame Ready Driverをベースとした緊急修正版。通常のドライバ更新とは異なり、NVIDIAのサポートページから個別にダウンロードして導入する必要がある。