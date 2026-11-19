メモリ規格の標準化団体JEDECは18日、次世代DRAM規格「DDR6」の開発概要を公開した。DDR5からデータ転送速度やバス幅を拡大し、登場時点で50%以上のメモリ帯域幅向上を目指す。仕様は策定中で、今後変更される可能性がある。

画像はSO-DIMM DDR5メモリ

DDR6は、現在主流のDDR5に続く次世代メインメモリ規格。AIやクラウド、データセンター、サーバー、一般向けPCなどでの利用を想定し、帯域幅や容量、電力効率、信頼性の向上を図る。

転送速度はDDR5 RDIMMの9.2GT/sに対してDDR6 RDIMMでは12.8GT/sから設定し、将来的には14.4GT/s以上を目指す。データバス幅は64bitから96bitに拡大するほか、メモリアクセスを複数の疑似チャネルに分ける新アーキテクチャを採用予定。バンク数も2倍に増やし、データ転送の効率を高める。

容量面では最大128GbitのDRAMダイをサポートし、積層技術の最適化によって高密度化を進める。またモジュール長をDDR5の133mmから74mmに短縮する設計についても言及した。信頼性を高める複数のECC方式や、省電力動作モードなども検討している。

フォームファクタはRDIMM、UDIMM、CAMMなどを想定しているが、いずれも現時点では開発段階。正式な規格の公開時期や、対応製品の発売時期は明らかにしていない。