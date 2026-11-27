今年の1月に50周年を迎え、7月1日に社名を変更したアイオーデータ（旧アイ・オー・データ機器）。Windowsよりも前のPC-98時代からさまざまな周辺機器を世に送り出しており、アイオー製品にお世話になった人も多いはず。そこで、PC＆デジタル業界で長年活躍してきたライターさんに、思い出に残っているアイオー製品を挙げてもらい、選んだ理由や気に入っていたポイントなど、当時のエピソードを振り返ってもらいました。さらに、そのアイオー製品を開発した“中の人”にも開発の裏話を聞いてみました。今回は、連載「家電トレンド通信」でもおなじみのライター・古田雄介さんです。

日韓W杯（2002 FIFAワールドカップ）の年に葬儀社を辞めて編集プロダクションに入社した筆者にとって、アイ・オー・データ機器（現・アイオーデータ）は、PC雑誌の特集記事でとにかく紹介することが多い会社、という印象がいまだに色あせません。

中黒をふたつ入れろと教育された

実は、ライターになるまで同社のことは知りませんでした。シムシティとインターネットをするためにNEC製のWindows 98SEパソコンを持ってはいましたが、周辺機器を揃えて机上をもっと便利にするなんて発想はなく、ましてパソコンの側面を開いて拡張カードやドライブを追加するなんて手段も浮かばないなかで暮らしていました。

完全に素人状態でしたが、世はまさにブロードバンド時代。Meよりもエラーが起きにくいWindows XPがPC市場を席巻し、秋葉原では1GHz～2GHz台のPentium 4やAthlon XPが人気を博していました。書店やコンビニには週刊や月刊のPC雑誌が大量に並んでおり、編集プロダクションにもPCやインターネットに関する特集記事の仕事がわんさか届くので、駆け出しライターがこの界隈を勉強しまくるのは必然でした。

そんな時分に、「アイとオーとデータの間に・（中黒）を入れて、最後に機器を忘れんなよ。原稿に『アイオー』とか『IOデータ』とか書いたらクビだからな」的な感じで、上司からやさしく（？）紹介してもらったのが同社でした。

「大画面17インチ液晶」特集やら「USB 2.0で激速化」特集、「快適常時接続」特集など、あらゆる企画で製品をリストアップすると、だいたい同社の製品がヒットしました。だから、毎週のように同社に製品貸し出しの依頼メールを送り、実機が届いたらベンチマークを取ったり、編集部に持ち込んでカメラマンさんに物撮りをお願いしたりしていました。

たくさんの特集が重なる月は、100製品以上の手配をしていたんじゃないかと思います。そのうち1割くらいが同社製品でした（たぶん）。

それだけの数量の機器を試用していると、トラブルは日常茶飯事になります。取扱説明書とユーティリティCDが同梱されていなくて、ドライバー探しからインストールまで手探りになるのは普通のことで、教科書どおりの手順を踏んでもなぜか正常に動作しない製品も多々ありました。

けれど、アイ・オー・データ機器の製品で、そうしたつまずきを味わった記憶がないのです。いや、実際には何度かあったはずですが、いろんな製品に触れてきたために同社の勘所がつかめたようで、割と簡単に解決できたのです。ルーターにしろPCディスプレイにしろ、外付けHDDにしろ、拡張カードにしろ、同社の製品なら「ああ、多分ここをいじればいけるわ」という感覚が持てて、それが外れることはありませんでした。

だから、同社の製品はどこか安心できるといいますか、気の置けない仕事仲間のような感覚さえ抱くようになっていました（もちろん、製品のレビューは公平にしましたが）。

長年一緒に仕事できた同期や後輩がいなかったので、余計そう思えたのです。深夜2時、上司から早朝までに仕上げる仕事の連絡が入ったり、担当編集が色校という最終段階で大幅な改変を入れてきたりというのが当たり前だったので、まあ人の出入りは激しくなります。そういう時代だったのでしょう。

そんななかで、同社は使いやすい製品を多岐にわたって投入し続け、「中黒ふたつで、最後に機器」であり続けてくれました。その仕事仲間との別れのシリーズという記憶が脳にこびりついているのが、ワンセグチューナーの「SEG CLIP」です。

テレキングへの進化、そして別れ

2003年末に導入が始まった地上デジタルテレビ放送（地デジ）は、放送波を13のセグメントに分割して送信しています。そのうち映像用に使われるのは12セグメント（フルセグ）ですが、携帯電話や移動体端末向けに1セグメント分の受信が可能なサービスも展開しています。それがワンセグであり、2000年代後半にはUSB接続のPC用ワンセグチューナーが各社から登場していました。

SEG CLIPもそのうちの1シリーズです。初代の「GV-1SG/USB」は2006年12月に登場し、2代目の「GV-SC200」は2007年5月に売り出されました。わりと短期間で世代交代しているわけですが、この間に筆者の状況は変わりました。5年勤めた編集プロダクションを辞め、フリーランスになったのです。

初代のSEG CLIPもインストールは簡単で、視聴ソフトもこなれていました。走行中の受信感度もライバルと比較して良好でした。2代目になると、ブースター回路が加わったことでさらに安定したことを覚えています。自分のペースで仕事できるようになった筆者の精神状況と同じくらい安定しました。

SEG CLIPは、2009年8月に「GV-SC310」を投入したのを最後に、以降はフルセグ対応の「テレキング」シリーズに移行しています。初代テレキング「GV-MVP/FZ」の発売は2010年末で、そちらももちろんレビューしました。しかし、以降はPC雑誌がどんどん減っていった時代背景に加え、筆者の仕事が葬儀社勤務時代の方向に寄っていったこともあって、雑誌の特集やレビュー記事を書く機会が急激に減っていき、同社に製品貸し出しをお願いする機会も少なくなっていきました。

それから15年。同社の製品は、借りて試用したり物撮りしたりするものではなく、自分で使うためのものになっています。現在も、自宅兼事務所の4面モニターのうち2つは同社のディスプレイ（LCD-AH241XDB）です。私物ゆえに、特徴的な機能を使いこなさなければといったプレッシャーもなく、マイペースに使っています。

仕事仲間感はいつの間にかなくなり、いまはいち消費者として使わせてもらっている。そんなビジネスライクな関係性です。ですが、同社がデジタル遺品やデジタル終活といった分野で新製品を投入した暁には、再びビジネスモードで向き合うことになるはずです。そのときこそ、「中黒ふたつで、最後に機器」がつかない現在の同社と真に向き合うときになるでしょう。そっちの方向のプレスリリースをお待ちしています。

アイオーデータの “中の人”が語る、当時のマル秘エピソード（商品企画編） 当時、PC用ワンセグチューナー市場が急速に立ち上がるなか、当社は競合メーカーに先行されていました。GV-SC200の投入で市場での存在感を高め、GV-SC300ではその勢いをさらに伸ばすことを目標に開発を進めました。 GV-SC300で最も大切にしたのは使いやすさです。操作の流れやボタン、画面遷移、UIの色使いを見直しました。また、高感度受信やフレーム補間といった商品の魅力をいかに分かりやすく伝えるかにもこだわりました。特に、フレーム補間機能(15コマ秒→30コマ秒)は、その効果が伝わりやすいよう「なめらかモーション」という名称で訴求しました。 発売後は、高い受信感度や操作性に加え、フレーム補間や録画番組のムーブ機能などの機能を評価していただけたことが印象に残っています。録画番組を携帯電話のmicroSDカードやPSPのメモリースティックDuoへ持ち出せる機能は、PC以外のユーザーからも関心を持っていただけました。操作性を見直したことで、サポートへの問い合わせが減ったこともうれしかったです。 アイオーデータの “中の人”が語る、当時のマル秘エピソード（ハードウェア開発編） GV-1SG/USBで最も苦労した点は、開発から出荷までのスケジュールをどうやって短縮するかでした。というのも、開発のスタートが遅く、開発中に競合製品が続々と発表・発売される状況でした。ハードウェアの開発と評価を短期間で実施しつつ、短期間で部材を集めて生産に移行するかがポイントでした。 次のモデルのGV-SC200は、GV-1SG/USBの開発が短期間だったために詰め切れなかった、ウィークポイントの対策に苦労しました。特に力を入れたのは受信性能の向上ですね。 GV-1SG/USBは受信アンテナを交換できない仕様で開発したため、受信環境の改善方法として、専用クリップとUSB延長ケーブルを添付しました。USBケーブルとクリップを付けた本製品をノートPCの液晶の枠などに挟み込んで設置して、受信しやすいポイントを探せるようにしました。 GV-SC200では、GV-1SG/USBで実現できなかった製品の小型化、受信性能の向上（ブースター回路の搭載）、受信アンテナの交換機能を開発し、GV-1SG/USBから性能面や使い勝手の正常進化を果たしました。 アイオーデータの “中の人”が語る、当時のマル秘エピソード（ソフトウェア開発編） ソフトウェア面では、開発中の受信確認に苦労しました。当時、本社のある金沢ではワンセグ放送が始まっておらず、実際の電波では確認ができなかったからです。 そのため、わざわざ新幹線に乗り、放送が開始されている地域の駅で降りて、チャンネルが検出できるかなどの検証を行いました。当時はノートPCのバッテリーの持ちが短く、新幹線にコンセントもなかったので、バッテリー残量との戦いでもありましたね。 初代からずっと取り組んできた課題ですが、とにかく起動時間とチャンネル切替時間を短くすることに取り組みました。家庭用テレビと同等の水準を目指し、構成するソフトを細部まで切り分けて解析し、ミリ秒単位で短くできないかを検討しました。この点については、ゴールを設定せず改良を続けました。 ソフトウェアのUIについては、初代（GV-1SG/USB）と2代目（GV-SC200）でボタンが小さくて使いづらいなどのご指摘をいただきましたので、3代目（GV-SC300）でUIを全面的に見直しました。おかげさまで、UIについてのご指摘は減少しました。 UI面では、受信感度を正しく表示することにも留意しました。画面上のアンテナは3本立っているのに受信できない、といったことが起こると不満につながるからです。内部的に受信感度を測定する箇所をいろいろ変えながら評価し、より正確に表示できるようにしました。 3代目（GV-SC300）からは、フレームレートが15fpsのワンセグを疑似的に30fpsで表示するフレーム補完機能を搭載しました。文字がスクロールする映像が分かりやすいので、スタッフロールが表示されそうな番組を探し出し、録画しては効果を検証する、といったことを繰り返しました。 ワンセグはデジタル放送ということで、録画したコンテンツをどう保護するのかという点は、アナログ放送にはない課題でした。規格書を隅々まで読み、データの流れを追いかけて検証を重ねた結果、最終的には暗号化に成功し、製品化にこぎつけました。 思い入れのあるSEG CLIPを手にする開発メンバーのみなさん。左から、ソフトウェア担当の吉田さん、同じくソフトウェア担当の細川さん、企画担当の大島さん、ハードウェア担当の山田さん、ソフトウェア担当の横田さん アイオーデータ社内に保管されていた、歴代のSEG CLIPシリーズと初代テレキング「GV-MVP/FZ」（左上）。この機種は持っていた！という人も多いのでは？