図3.13 CM-5のノードの構成。自社開発のプロセサを止め、SunのSPARC CPUを使い、4個のWeitekのFPUを使ったベクタユニットを持たせた (出典:J.Palmer; G.L.Steele、"Connection Machine model CM-5 system overview"、4th Sympo. on the Frontiers of Massively Parallel Computation、1992)