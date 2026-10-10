カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「BABY-G」の新製品として、POP MARTの人気キャラクター「Baby Molly」とのコラボレーションモデル「BGD-10KPM-7JR」を11月13日に発売する。価格は16,500円。
ベースモデルには、時計本体とストラップ付きの専用ホルダーをセットにした「BABY-G＋PLUS」シリーズの「BGD-10K」を採用した。ベゼルカラーは「Baby Molly」の髪色をイメージしたイエローで、ライトを点灯すると液晶に青い瞳が浮かび上がり、ケース全体で「Baby Molly」のフェイスを表現するという。
バンドには「Baby Molly」のロゴに加え、相棒の「Baby Tabby」と一緒に幼稚園へ向かうシーンを描いた。引き通しバンドを外すと、幼稚園のネームタグをイメージしたデザインが現れる。裏蓋にはMOLLY20周年記念ロゴを刻印している。
専用ホルダーはピンクカラーで、ベゼルとバンドを取り外した時計本体を収め、チャームのように持ち歩ける仕様とした。バッグに付けて使えるほか、付属のオリジナルステッカーでデコレーションを施すこともできる。パッケージには「Baby Molly」と「Baby Tabby」をデザインしたスペシャルボックスを採用した。
耐衝撃構造と10気圧防水を備えており、時計として着用する際だけでなく、ホルダーに入れて持ち歩く際にも、ぶつけたり雨に濡れたりすることを気にせず使えるとしている。
「Baby Molly」は幼少期のMOLLYをイメージしたキャラクターで、青い瞳、ふっくらとした頬、お団子ヘアが特徴とのことだ。
主な仕様は以下のとおり。
- ケースサイズ：W39×D14.7×H42.8mm
- 質量：33g
- ケース・ベゼル材質：樹脂
- バンド：樹脂バンド
- 防水性能：10気圧防水
- ガラス：無機ガラス
- 構造：耐衝撃構造
- 電池寿命：約3年
- バンド装着可能サイズ：125～180mm
- その他機能：ワールドタイム、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム5本、時報、LEDバックライト、フルオートカレンダー、操作音ON／OFF切替、12／24時間制表示切替