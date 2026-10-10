カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「BABY-G」の新製品として、POP MARTの人気キャラクター「Baby Molly」とのコラボレーションモデル「BGD-10KPM-7JR」を11月13日に発売する。価格は16,500円。

「BABY-G」とPOP MARTの「Baby Molly」がコラボレーション(c)POP MART

ベースモデルには、時計本体とストラップ付きの専用ホルダーをセットにした「BABY-G＋PLUS」シリーズの「BGD-10K」を採用した。ベゼルカラーは「Baby Molly」の髪色をイメージしたイエローで、ライトを点灯すると液晶に青い瞳が浮かび上がり、ケース全体で「Baby Molly」のフェイスを表現するという。

「Baby Molly」の髪色をイメージしたイエローのベゼル

ライトを点灯すると液晶に青い瞳が浮かび上がる

バンドには「Baby Molly」のロゴに加え、相棒の「Baby Tabby」と一緒に幼稚園へ向かうシーンを描いた。引き通しバンドを外すと、幼稚園のネームタグをイメージしたデザインが現れる。裏蓋にはMOLLY20周年記念ロゴを刻印している。

「Baby Molly」や「Baby Tabby」などをあしらったバンド

裏蓋にはMOLLY20周年記念ロゴを刻印(c)POP MART

専用ホルダーはピンクカラーで、ベゼルとバンドを取り外した時計本体を収め、チャームのように持ち歩ける仕様とした。バッグに付けて使えるほか、付属のオリジナルステッカーでデコレーションを施すこともできる。パッケージには「Baby Molly」と「Baby Tabby」をデザインしたスペシャルボックスを採用した。

時計本体を収めてチャームのように持ち歩ける専用ホルダー

付属のオリジナルステッカーを使ったデコレーション例

「Baby Molly」と「Baby Tabby」をデザインしたスペシャルボックス

デコレーションに使えるオリジナルステッカー(c)POP MART

耐衝撃構造と10気圧防水を備えており、時計として着用する際だけでなく、ホルダーに入れて持ち歩く際にも、ぶつけたり雨に濡れたりすることを気にせず使えるとしている。

「Baby Molly」は幼少期のMOLLYをイメージしたキャラクターで、青い瞳、ふっくらとした頬、お団子ヘアが特徴とのことだ。

主な仕様は以下のとおり。