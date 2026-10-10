カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「BABY-G」の新製品として、POP MARTの人気キャラクター「Baby Molly」とのコラボレーションモデル「BGD-10KPM-7JR」を11月13日に発売する。価格は16,500円。

  • 「BABY-G」とPOP MARTの「Baby Molly」がコラボレーション(c)POP MART

    「BABY-G」とPOP MARTの「Baby Molly」がコラボレーション(c)POP MART

ベースモデルには、時計本体とストラップ付きの専用ホルダーをセットにした「BABY-G＋PLUS」シリーズの「BGD-10K」を採用した。ベゼルカラーは「Baby Molly」の髪色をイメージしたイエローで、ライトを点灯すると液晶に青い瞳が浮かび上がり、ケース全体で「Baby Molly」のフェイスを表現するという。

  • 「Baby Molly」の髪色をイメージしたイエローのベゼル

    「Baby Molly」の髪色をイメージしたイエローのベゼル

  • ライトを点灯すると液晶に青い瞳が浮かび上がる

    ライトを点灯すると液晶に青い瞳が浮かび上がる

バンドには「Baby Molly」のロゴに加え、相棒の「Baby Tabby」と一緒に幼稚園へ向かうシーンを描いた。引き通しバンドを外すと、幼稚園のネームタグをイメージしたデザインが現れる。裏蓋にはMOLLY20周年記念ロゴを刻印している。

  • 「Baby Molly」や「Baby Tabby」などをあしらったバンド

    「Baby Molly」や「Baby Tabby」などをあしらったバンド

  • 裏蓋にはMOLLY20周年記念ロゴを刻印(c)POP MART

    裏蓋にはMOLLY20周年記念ロゴを刻印(c)POP MART

専用ホルダーはピンクカラーで、ベゼルとバンドを取り外した時計本体を収め、チャームのように持ち歩ける仕様とした。バッグに付けて使えるほか、付属のオリジナルステッカーでデコレーションを施すこともできる。パッケージには「Baby Molly」と「Baby Tabby」をデザインしたスペシャルボックスを採用した。

  • 時計本体を収めてチャームのように持ち歩ける専用ホルダー

    時計本体を収めてチャームのように持ち歩ける専用ホルダー

  • 付属のオリジナルステッカーを使ったデコレーション例

    付属のオリジナルステッカーを使ったデコレーション例

  • Baby Molly」と「Baby Tabby」をデザインしたスペシャルボックス

    「Baby Molly」と「Baby Tabby」をデザインしたスペシャルボックス

  • デコレーションに使えるオリジナルステッカー(c)POP MART

    デコレーションに使えるオリジナルステッカー(c)POP MART

耐衝撃構造と10気圧防水を備えており、時計として着用する際だけでなく、ホルダーに入れて持ち歩く際にも、ぶつけたり雨に濡れたりすることを気にせず使えるとしている。

「Baby Molly」は幼少期のMOLLYをイメージしたキャラクターで、青い瞳、ふっくらとした頬、お団子ヘアが特徴とのことだ。

主な仕様は以下のとおり。

  • ケースサイズ：W39×D14.7×H42.8mm
  • 質量：33g
  • ケース・ベゼル材質：樹脂
  • バンド：樹脂バンド
  • 防水性能：10気圧防水
  • ガラス：無機ガラス
  • 構造：耐衝撃構造
  • 電池寿命：約3年
  • バンド装着可能サイズ：125～180mm
  • その他機能：ワールドタイム、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム5本、時報、LEDバックライト、フルオートカレンダー、操作音ON／OFF切替、12／24時間制表示切替