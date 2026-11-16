カシオ計算機は11月13日、カジュアルウオッチ「BABY-G」の新モデル「BGD-565FG」を発売した。90年代のグランジと00年代のY2K、2つのカルチャー要素をミックスしたデザインが特徴で、カラーはブルーグレー、ライトブルー、ライトブラウンの3色。価格は各10,450円。

ベゼルとバンドには、ダメージデニムや色落ちアイテムをラフに着崩すグランジファッションにインスパイアされた、ニュアンスのあるグレイッシュトーンを採用。ダイアルにはY2Kのエッセンスを感じさせるメタリックカラーをあしらい、落ち着いた雰囲気の中にも華やかなアクセントが光るデザインに仕上げたという。

日常のカジュアルコーデに加え、フェスやライブといった音楽シーンにもなじむとしている。耐衝撃構造と10気圧防水を備える。

ラインアップは「BGD-565FG-2BJF」（ブルーグレー）、「BGD-565FG-2CJF」（ライトブルー）、「BGD-565FG-5JF」（ライトブラウン）の3モデル。全国のBABY-G販売店舗や公式オンラインストアなどで取り扱う。

主な仕様は以下のとおり（3モデル共通）。