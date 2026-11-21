東京都江東区は11月18日、「アイドルマスター」シリーズのキャラクターなどをデザインしたマンホール3種類を、2027年3月頃に設置すると発表した。来訪者の増加や区内の回遊促進を目的とした取り組みとなる。

バンダイナムコエンターテインメントが展開するマンホールプロジェクト「ふたマス!!!!!!」の一環として、今回設置するマンホールのうち2種類が寄贈されるという内容。キャラクターは「アイドルマスター ミリオンライブ！」の七尾百合子と、「アイドルマスター SideM」の猫柳キリオ。七尾百合子のマンホールには東京ゲートブリッジ、サザンカ、マグロ、猫柳キリオのマンホールには深川不動堂、桜、深川めしがデザインされている。

七尾百合子さん

猫柳キリオさん

設置場所は七尾百合子がアーバンドックららぽーと豊洲付近（豊洲2-4-9）、猫柳キリオが人情深川ご利益通り（富岡1）。また、江東区観光キャラクター「コトミちゃん」のマンホールも亀戸香取勝運商店街（亀戸3-61）に設置される予定だ。

設置に先立ち11月25日から展示用マンホールパネルを公開する。七尾百合子は豊洲シビックセンター3階の豊洲特別出張所、猫柳キリオは深川東京モダン館、コトミちゃんは江東区観光協会の事務所ロビーでそれぞれ展示される。