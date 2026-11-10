“敵”を失ったストリートカルチャーは、何に挑むのか？ atmoscon 2026で見たatmosの新たな挑戦

「アパレルのイベントなのに、ゲームのコントローラー？」

これは、プレイすることで「スニーカーの購入権」を獲得できる、完全オリジナルのゲームコンテンツ「THE JADE HUNT（ザ・ジェイド・ハント）」だ。

なぜ、スニーカーの展示会に、本格的なゲームが設置されているのか。

今回は、2026年10月31日～11月1日に開催されたスニーカーコンベンション「atmoscon 2026」（アトモスコン2026）の全体レポートをお届けするとともに、カウンターカルチャーの未来について考えていく。

場所は、東京・新宿住友ビル三角広場。

会場では、国内外のブランドが出展し、限定商品やコラボレーションアイテムなどが展示されていた。ここで注目したいのは、スニーカーやアパレル商品の展示・販売だけでなく、音楽、スポーツ、アート、ゲームなど、さまざまなカルチャーが交差していたことだ。

これまで「商品を見せること」が中心だったアパレル展示会だが、今回は来場者に何かを体験してもらうことが中心だったように思える。

スニーカーを買う予定がない人は勿論のこと、ファッションに詳しくない人でも、楽しめるイベントになっていた。

何の説明もなく始めてしまったが、atmoscon（アトモスコン）とは、スニーカーショップ「atmos」が主催するスニーカーコンベンションだ。

2016年の初開催から、スニーカーを中心に、さまざまなブランドやカルチャーを発信してきたイベントである。

3年ぶりの復活で話題となった、前回の「atmoscon2025」（2025年4月19日・20日）は、2日間の来場者数が累計5000人超となり、出展ブランド数、会場面積と共に、入場者数も過去最多だったという。

そして、1年半ぶりの開催となる今回のテーマは「PLAYGROUND for Next Generations」。 一般的に、アパレル関連の展示会や販促イベントは、ブランドが商品を紹介し、来場者がそれを見て、気に入れば購入するという構造になりやすい。もちろん、それ自体には価値があるが、ブランドや商品に興味がない人にとっては、足を運ぶ動機が生まれにくい。 だが、今回のatmosconは、その固定観念を破壊。

「次世代に向けた遊び場（PLAYGROUND）」を掲げ、ターゲットをスニーカーファンに絞らず、裾野を広げたコンセプトになっていた。

抽選販売をゲーム化。スニーカーを手に入れる過程もエンターテインメントに

今回の出展の中でも、最も「PLAYGROUND」を体現したブースの1つが、冒頭でも紹介した「THE JADE HUNT」だろう。

同コンテンツは、新作スニーカー「AIR JORDAN 12 RETRO 'JADE'」のプロモーションとして制作された、会場限定のアクションゲームである。

企画・開発を手がけたのは、ゲームやインタラクティブコンテンツを制作するHypolygon株式会社だ。

※Hypolygonは、FortniteやRobloxなどのゲームを活用したコンテンツの企画・開発を手がけるクリエイティブスタジオ。国内外のブランドやアーティストとのコラボレーション、バーチャル空間の制作など幅広く展開する。代表作にHIKAKIN公式マップ『Hikakin Escape』、大阪・関西万博「いのちの未来」など。代表の瀬川公雄は、2026年「Forbes JAPAN CULTURE-PRENEURS 30」に選出された。

ゲームの内容は、巨大なジェイドエレファントから逃げながら、フィールドに散らばった宝箱を回収するというもの。

プレイヤーはモンスターの追跡をかわしながら宝箱を集め、安全地帯まで運ぶ。制限時間内に回収した宝箱の数だけ、抽選に挑戦できるチャンスが増える仕組みだ。

ゲーム終了後には宝箱の開封演出があり、レアリティに応じて限定ノベルティなどを獲得できる。

会場先行販売された新作「AIR JORDAN 12 RETRO 'JADE'」

目玉となるA賞では、AIR JORDAN 12 RETRO 'JADE'のスニーカーボックスが出現し、会場での先行購入権を獲得できた。

面白いのは、スニーカーの抽選販売という、もともと存在していた購買の仕組みをゲームに置き換えたことだろう。

人気スニーカーの販売では、抽選によって購入権を得る形式が一般的に採用されている。希少な商品を手に入れられるかどうか、結果が出るまでの期待感や、当選した瞬間の高揚感。そこには、ゲームに通じる面白さがある。

抽選という行為のうちの「作業」だった部分が、ゲームという「体験」に置換されることで、元々の体験を阻害することなく、高揚感を倍増させた。

瀬川 公雄氏（Hypolygon株式会社）

本プロジェクトを企画したHypolygonの代表取締役CEO、瀬川 公雄氏は、発想の出発点について次のように話す。

「スニーカーカルチャーに根付いた抽選販売って、もともとゲームに近い面白さがあると思うんです。希少な一足を求めて挑戦することや、当選した瞬間の高揚感は、ゲームでレアアイテムを手に入れる感覚に似ていますよね。だったら、その抽選販売自体をゲームにしてしまおうと考えた。」

単に「ゲームをプレイするとノベルティがもらえる」という販促施策ではなく、プレイして権利を手に入れることで、実際の商品を購入したあとの「愛着」や「品物との思い出」に繋がるという。

今回の取り組みで興味深かったのは、来場者の反応だ。

来場者からは「このブースが一番楽しい！」という声も寄せられ、1人で4回プレイした人もいたという。いつの間にか、ゲームの賞品が目的ではなくなり「ゲーム自体が楽しい！」が動機となって、列に並んでいたのだ。

ゲーム内にはatmosの歴史を象徴するJadeカラーやエレファントパターンを取り入れ、ブランドの世界観を表現。単なる抽選システムではなく、AIR JORDAN 12 RETRO 'JADE'のための特別なゲーム体験に仕上がっていた。

結果として、会場限定販売分は完売。ゲームを通じた新しい購買体験が、実際の販売にも繋がった。

atmoscon 2026（アトモスコン）会場フォトレポート

会場では、映画、漫画、アニメ、スポーツ、eスポーツ、フードなど、多彩な価値観やカルチャーとのクロスオーバーが展開されていた。

また、地下ホールでは、J-POPやアイドル、ヒップホップ、ダンスミュージックなど幅広いジャンルのライブも実施。

限定スニーカーを狙うファンはもちろん、音楽やパフォーマンスを楽しむ人、トークショーに参加する人、それぞれが異なる目的を持ちながら、同じ空間に集まっている。スニーカーをきっかけに、普段は交わらない客層と文化が接点を持つ場所になっていた。

「PLAYGROUND」のテーマどおり、おみくじ、UFOキャッチャー、ゲーム、ワークショップなど、体験型のコンテンツが目白押しだった。

今回、atmosが掲げた「PLAYGROUND」というテーマは、来場者にとっての「遊び場」を生み出しただけでなく、各ブースの担当者の創意工夫という「遊び心」も引き出させていたように思える。

“敵”を失ったカウンターカルチャーは、再び「挑戦者」に戻れるか

今回の「atmoscon 2026」の総括を、単なる「アパレルイベントが展示から体験へ移行した」という話で終わらせるべきではない。

もともとストリートファッションは、ヒップホップやスケートボードなどの若者文化を背景に、既存のファッションや社会の価値観とは異なる独自のスタイルを形成してきた。カウンターカルチャー（対抗文化）やユースサブカルチャーとして生まれたものが、今や世界的な産業・メインストリームへと成長している。

かつて既存の枠組みの外側にいたストリートカルチャーは、今では自らが大きな市場を形成し、次の世代に向けて新しい価値観を提示する側になった。 これはすなわち、主流の価値観に対抗することで独自性を生み出してきたストリートカルチャーが、次に「対抗」すべきなのは、メインストリーム化した「自分たち」そのものだといえる。

現代のストリートファッションが抱える課題は、単なる「新規層の獲得」でも「デジタル時代への適応」でもない。自分たちが築き上げてきた市場や価値観を、どう壊し、どう再構築するかという問いなのだろう。

そう考えると、今回のゲーム、音楽、アートとのクロスオーバーは、単なる販売促進のためのコラボレーションではない。自分たちの文化を、異なるカルチャーとの接点から捉え直す挑戦ともいえる。

そして「THE JADE HUNT」は、その挑戦を購買体験にまで落とし込んだ事例だ。

カウンターカルチャーから生まれ、今や世界的なファッション市場を形成するまでに成長したストリートカルチャー。その文化を牽引してきたatmosが、今度はゲームという異なるカルチャーを取り込み、商品の売り方そのものを変えようとしている。

かつて既存の価値観を問い直してきた文化が、今度は自らの業界の常識を問い直そうとしているのかもしれない。