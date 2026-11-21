2026年11月14～15日に、モバイルゲーム『モンスターハンターNOW（モンハンナウ）』のリアルイベント「モンスターハンターNOWカーニバル2026：大阪（カーニバル大阪）」が大阪市なんば周辺で開催されました。

モンハンナウカーニバルは、2024年10月に渋谷で開催されたイベントに引き続き、2年振り2回目。今年は大阪市なんば周辺を舞台にし、なんばパークス、アメリカ村 心斎橋ビッグステップ、御堂筋/心斎橋パルコ前、なんば広場、とんぼりリバーウォークを指定エリアとしています。

カーニバル大阪は午前9時から夕方6時までの9時間で行われ、イベント中はいつも以上にモンスターが出現。特に次元変異モンスターが大量に出現して狩り放題となります。また周辺にはカーニバル大阪に参加したハンターが大量にいるので、近くのハンターとグループハントをすることも容易なので、いつも以上に高レベルのモンスターハントに挑戦しやすい環境と言えます。

大連続狩猟や古龍迎撃戦は、一度参加してしまうとクールタイムとして3時間の経過かチケットの使用が必要となりましたが、カーニバル大阪中はクールタイムはなし。こちらも挑戦し放題です。

9時ちょうどにスタートです

モンスターハンターNOWカーニバル2026：大阪メダルをゲット

カーニバル大阪ならではのイベントも多数用意しています。まず目玉となるのが、古龍アマツマガツチの登場。まずは出現時間までにイベントスポットから“謎のモンスターの痕跡”を集めて、古龍アマツマガツチのクエストを進めます。

クエストが終了すると古龍アマツマガツチの出現準備が整いますが、ここからがいつもの古龍戦ではありません。古龍が登場する1時間前からマップ上に速射砲が出現。速射砲を使って、アマツマガツチを弱めます。本番のアマツマガツチ戦はなんばパークスと心斎橋ビッグステップのエリアで行うことができます。

ここでも一定数ダメージを与えると速射砲が出現し、大ダメージを与えられるように。制限時間内であれば何度でも挑戦し、何度でも討伐できます。アマツマガツチは12時、15時、17時30分の3回出現していました。

とりあえず狩りをしつつ、イベントスポットから謎のモンスターの痕跡を探します

古龍アマツマガツチは体力が3段階に分かれています

古龍アマツマガツチが登場する1時間前に出現する速射砲を使用して次元外殻を攻撃

古龍アマツマガツチ戦でもゲージが溜まると速射砲が使えます

見事、古龍アマツマガツチを撃破

古龍アマツマガツチのレア素材、天空の龍玉をゲット。調べて見たら10個も持っていました

古龍アマツマガツチの素材で生産・強化ができる武器。これはライトボウガンの“凶針【水禍】”

3回目の古龍アマツマガツチ戦（17時30分から）の狩りが終了するとエンディング演出が始まります。大阪城に大きな虹がかかっています

カーニバル大阪で古龍アマツマガツチに参加した数が表示されました

大型モンスターの討伐数、グループハントや次元変異ナルガクルガ戦、採集回数など、カーニバル大阪に参加した全員の総数の記録

同じく、個人の記録

次に次元変異ナルガクルガです。次元変異モンスターは何種類も出ますが、やはり狙うはカーニバル大阪が初出となる次元変異ナルガクルガでしょう。ナルガクルガのスタイル強化も解禁されるので、カーニバル大阪の開催中に必要素材を集めて、一気にグレード10まで上げておきたいところです。

カーニバル大阪で初お披露目となった次元変異ナルガクルガ

新機能として「Stamp Hunt」もカーニバル大阪から実装されました。Stamp Huntはいわゆるスタンプラリーで、イベント中の限定クエストをクリアすることでスタンプを押すことができます。スタンプカードにすべてのスタンプを押せたらコンプリート報酬がもらえます。

新機能のStamp Hunt

Stamp Huntをコンプリートして、スタンプをゲットしました

巨大モンスターを討伐すると、報酬にカーニバル2026装備強化チケットをゲットできます。カーニバル大阪会期中はカーニバル2026武器、防具のレベルアップに必要な素材が緩和され、ほぼカーニバル強化チケットのみでレベルアップさせることができます。『モンハンナウ』を始めたばかりで武器・防具が乏しいハンターも、カーニバルに参加するだけで、一気にグレード10の武器や防具を手に入れることができるわけです。

今回のカーニバル2026武器・防具は見た目がゴールドに輝いており、かなり豪華です。さらにカーニバル大阪に参加すると、導入されたばかりの限定アクセサリ「ネックレス【2026：大阪】」と、重ね着用衣装として「【モンハンNowカーニバル2026：大阪】衣装もゲットできます。

カーニバル2026装備のおかげでグレードの高い装備がゲットできました

たこ焼きをモチーフにしたアクセサリのネックレス【2026：大阪】をゲット

一部の武器の生産や強化に必要な素材も数が緩和されたり、必要なくなったりして、武器の生産や強化がしやすくなっています。これまで素材が足りずに強化しきれていなかった武器を強化するのにうってつけです。

カーニバル2026はリアルイベントなので、もちろん、現実世界でもさまざまなコンテンツを用意しています。まずはイベントスポットから。

心斎橋ビッグステップでは、ビル全体にカーニバル大阪のポスターが掲示。さらにセンパイフォトスポットやイヴェルカーナ装備が展示してあります。オープニングセレモニーはここで行われ、ゴミ拾い企画「クリーンハンターチャレンジ」の拠点もありました。

クリーンハンターチャレンジは専用のゴミ袋をもらい、カーニバル大阪に参加しながら、街中のゴミを収集する企画。ゴミを拾って、拠点に持ち帰ると「応急薬」と「トラッカースコープ」がそれぞれ3つもらえるプロモーションコードがもらえました。

心斎橋ビッグステップではオープニングセレモニーも行われました

心斎橋ビッグステップにはカーニバル大阪の巨大なタペストリーが掲げられていました

心斎橋ビッグステップにいたセンパイたち

カーニバル大阪に参加しながらゴミ拾いも行う「クリーンハンターチャレンジ」

たくさんのハンターが参加し、ゴミを収集していました

御堂筋/心斎橋パルコ前にはクルルヤックのログインボーナスバルーンが鎮座。パルコ6階にあるカプコンストアでは、3000円以上の買い物をしたお客さんにカーニバル限定のクリアファイルがプレゼントされていました。

また、カーニバル大阪に参加している御堂筋近隣の店舗では買い物をするとステッカーがもらえます。参加店舗ではセンパイバイザーの無料配布も。イベント参加証の配布も行われています。道頓堀川沿いにある遊歩道「とんぼりリバーウォーク」にもセンパイフォトスポットを用意。

ログインボーナスでお馴染みのククルヤックバルーン

心斎橋PARCOに入っているカプコンストア

カーニバル大阪のグッズも販売していました

とんぼりウォークにいたセンパイ。あの有名なグリコ看板と一緒に撮影ができます

なんば広場ではジンオウガの実物大バルーンが登場。フォトスポットとして人気を博していました。グループハント参加画面を見せるとステッカーがもらえたり、会場内にあるQRコードを読みとると「瞬間錬成材」が3つゲットできたり、イベント参加証の配布も行われていました。

カーニバル渋谷でもサクラステージに展示してあったジンオウガの巨大バルーン

なんばパークスでは1階から9階までさまざまなコンテンツが用意されていました。1階ではインフォメーションでイベント参加証やScopely Exploreのステッカーの配布。施設を挟んだ反対側にキンコーズのパートナーショップとモンハン酒場のキッチンカーが出店していました。

昼前くらいに到着してちょっと小腹が空いてきたところなので、せっかくなので“こんがり肉”を購入。ゲーム中に登場するこんがり肉をイメージした商品でしたが、見た目的には良い感じです。太めの骨に挽肉を付けてその周りにバラ肉のようなものを巻いたようなもので、思った以上のボリュームで食べ応えはありました。上手に焼けていたと思います。

2階にはSUZUKIのラッピングカーとセンパイパネル、武器の展示が行われていました。

大剣とハンマーを展示

SUZUKIスーパーキャリイの特別コラボ車が展示

なんばパークスのカーニバルモールにはハンターが集まっていました

キンコーズのパートナーショップではコラボグッズを販売

モンハン酒場のキッチンカーで購入したこんがり肉

エレベーターで一気に8階まで上ると、ナルガクルガとのARフォト撮影。そこから階段で9階に上ると漂流石の庭に着きます。漂流石の庭にあるQRコードを読みこむと「なぞの漂流石【2026：カーニバル】」がゲットできます。

ARフォトは撮影してきたのですが、もらったQRコードのリンクが3時間までしか有効でないことをすっかり忘れて、時間が過ぎた頃にアクセスしたら繋がりませんでした。こういうのはすぐにやった方が良いですね。

なんばパークスの庭園を階段で道なりに下りていくと、7階にグループハントエリア、6階にフレンド募集ボード、4階にコミュニティアンバサダーエリアに到着します。グループハントエリアではスタンプステッカー、フレンド募集ボードではQRコードからスタンプがもらえるクエストがゲットできました。

なんばパークスのパークスガーデンの案内マップ

9階にあった漂流石の庭

QRコードを読み込んでゲットした漂流純石【2026：カーニバル】

6階に設置してあったフレンド募集ボード

QRコードを読み込んで獲得したクエストをクリアし、スタンプを獲得

コミュニティアンバサダーエリアにいたセンパイバルーン

古龍アマツマガツチのフォトスポット

南海電鉄のなんば駅ビルの中を地下1階まで下りると、なんばガレリアに到達します。ここでは『モンハンナウ』の床ラッピングがあり、フォトスポットとなっていました。センパイバイザーも配布。

イベントとしてはこんな感じ。あとは古龍アマツマガツチが出現したら討伐に全力を注ぎ、それ以外の時間は次元変異モンスターを狩りまくっていました。

前回の渋谷の時は自分自身もそこまで強くなかったのですが、グループハントがすぐにメンバーが揃うので、倒せないことはありませんでした。それでもダメージは喰らうので応急薬が足りず、虎の子の回復薬まで使って対応していました。

今回はそこまで頻繁に大ダメージは喰らいませんでしたが、それでも応急薬はいつも以上の頻度で使っていました。今回のカーニバル大阪ではタイミング的に支給品2倍キャンペーンをやっており、イベント中にも応急薬をもらえるクエストがあり、潤沢に応急薬をゲットできたので、応急薬の在庫を気にせず狩りに行けました。

いくつかグループハントを進めてちょっとひと息つくと、フレンド申請がたくさん来ていることに気づきます。いくらオンラインゲームとは言え、初心者にとってはフレンド申請をしにくいのが現状なので、お祭りの盛り上がりにかこつけて、バンバンフレンドになってしまえるのは、カーニバルならではなのではないでしょうか。

渋谷で開催された際は千駄ヶ谷から渋谷に徒歩で移動する場合、青山など住宅街を通過することもありましたが、今回の大阪は心斎橋ビッグステップからなんばパークスまでずっと商業地区だったので、よりイベントを体験しやすかったと言えます。

ルートのメインとなった御堂筋は歩道も広く、移動しやすい場所でした。位置情報ゲームのリアルイベントを行うと、参加者による急激な訪問者の増加に地元としては対応に苦慮する側面もあると思いますが、今回参加した個人的な感想としては、見た感じ大阪はその程度では揺るがないキャパシティがあると感じました。

実際、なんばは参加者だけでなく、地元の人やインバウンドの観光客などがごった返しており、ハンターが多少増えた程度では物ともしない許容量を見せていました。まあ、どこもかしこも凄い人だったことは確かですが。

ゲーム的にも渋谷ではレア素材があまり出ず、イベントとしての楽しさとは別に成果が少なめで物足りなさも感じていました。今回はかなり満足のゆく素材やアイテムが手に入ったので、存分に楽しめました。

スコープリー系の位置情報ゲームのリアルイベントはチケットの枚数的にも、地域的にも、一部の人たちしか体験できませんが、その補填として必ずどこに居ても参加できるグローバルイベントも開催しています。

今回も11月28日と29日の二日間に「モンスターハンターNOWカーニバル2026：グローバル」が開催されます。古龍アマツマガツチや次元変異ナルガクルガ、スペシャルクエストやイベント限定装備などは、カーニバル大阪と同じことが体験できます。

違う点としても、イベント限定メダルやイベント限定アクセサリがグローバル仕様になっていて、イベント限定の重ね着、ギルドカード背景、狩猟画面の特別な背景がなかったりする程度です。もちろんリアルイベントとしての会場での体験や配布物はもらえませんが、ゲーム内でできることはほぼできると言って良いでしょう。

グローバルは2日間遊べて2,800円。しかもカーニバル大阪では9時～18時までの2日間でしたが、グローバルは9時から翌日の23時59分までと、深夜早朝も遊べてしまいます。これはカーニバル大阪に行けなかった人はもちろん、大阪に参加した人も追体験することをオススメします。

『モンスターハンターNowカーニバル 2026：グローバル』 – Monster Hunter Now