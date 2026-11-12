『ムクドリと人生とレモンパスタ』のイザベル・コイシェ監督のメイキング＆インタビュー映像が公開

『ムクドリと人生とレモンパスタ』（2026年11月13日公開 配給：チャイルド・フィルム）で監督を務めるイザベル・コイシェのメイキング＆インタビュー映像が公開となった。

『ムクドリと人生とレモンパスタ』は、イタリアの作家、ミケーラ・ムルジャが晩年に遺した短編集"Tre ciotole"を原作としたドラマ映画。複雑で変化の激しい世の中で、私たちに与えられているのは、生きていると感じさせてくれる儚い瞬間だけである。別れは終わりではない、それは、静かに受け入れ、もう一度歩き出すための時間なのだ。ミケーラ・ムルジャの死の直前に書かれたその物語には、痛みと優しさが同じ温度で息づいている。

この度、本作で監督を務めるイザベル・コイシェのメイキング＆インタビュー映像が公開となった。映像は、スーパー8のカメラを手に、恋人たちの場面を撮影するイザベル・コイシェ監督の姿から始まる。主演のアルバ・ロルヴァケルは「本作はある時点で別れてしまう2人の人物の物語です。登場人物たちが様々な困難に立ち向かう様子が描かれています」と作品についてコメント。アントニオ役のエリオ・ジェルマーノも「危機をどう乗り越えるか、その後、何が起こるのかが物語の核心です」と語り、「彼女の意図はまさに私たちを泣かせ、笑わせ、自分を重ねられる人間性の謎を描き出すことにありました」とコイシェ監督への信頼を明かしている。また監督は、「ミケーラ・ムルジャの小説を読み、頭に映像が浮かびました。マルタの物語であり、アントニオの物語です」と、本作に込めた思いを語っている。さらに映像には、シルヴィア・ダミーコ、ガラテア・ベルージ、フランチェスコ・カリル、サリタ・チョウドリーらキャスト陣のインタビューに加え、マルタとアントニオの背後を大きな鏡が横切り、二人の姿が鏡面に映し出されるシーンや、3つのボウルを並べる印象的な場面などのメイキング映像も収録。キャストたちが真摯に役へ向き合う姿や、監督との親密なコミュニケーションを通じて作品が作り上げられていく過程が映し出され、本作ならではの温かな空気感と美しい映像世界を垣間見ることができる。映像の最後には、アルバが「イザベルと一緒にムルジャの小説と、この物語に取り組めたことは本当に素晴らしいことでした」と振り返り、アルバ、エリオ、監督が抱きしめ合う姿も収められている。作品への深い愛情と信頼関係に満ちた、心温まるメイキング映像となっている。