撮影した写真が「もうひと声」ということは少なくありません。富士山を例にすると、全体を遠望できるのに少しモヤがかかっていたり、ほぼ快晴なのに山頂付近に雲があったり。問題箇所だけ修正して100点満点の写真にしたい、と考えてしまうものですよね。

iOS 27は、AI/Apple Intelligenceが大幅に強化され、文章による指示で画像を生成/加工する「Image Playground」も画像生成モデルが刷新されました。イラストやスケッチにくわえ、リアルな写真も生成できるようになるなど、活用の幅が広がっています。

前述した少し難がある富士山の写真も、Image Playgroundを使えば思いどおりに修正できます。モヤがかった富士山をくっきり見せることなどお手のもの、「山にかかっているモヤを除去してクッキリ見せて」のようなプロンプトを入力するだけでOKです。

この方法で生成した写真はなかなかリアルで、一見でAI加工されたものかどうか判別することは困難です。しかし、iOS 27.2にはGoogleが開発した不可視の電子透かし技術「SynthID」が導入され、Image Playgroundで生成した画像はSynthID検出機能を使えば判別が可能になりました。

現在のiOSにSynthID検出機能は搭載されていませんが、「SynthID Detector」(https://synthid.com」などのWEBサービスに写真をアップロードすれば、SynthIDが埋め込まれているかどうか、つまり「Image PlaygroundなどでAI加工された画像かどうか」をチェックできます。友人から送信されてきた写真があまりに出来がいい場合、SynthIDの有無を確認してみては?