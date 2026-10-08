米Googleは10月7日（現地時間）、画像、動画、音声ファイルからSynthIDの電子透かしを検出するツール「SynthID Detector」を一般公開した。現時点で提供言語は英語のみだが、これまで一部の利用者に限られていたアクセスをすべてのユーザーに拡大した。

SynthIDはGoogle DeepMindが2023年に発表した、AI生成コンテンツに付与する電子透かし技術である。AIがコンテンツを生成する段階で、人間には知覚しにくい信号を画像や動画、音声に埋め込み、後から専用の検出技術で検出する。Googleによると、これまでに1800億点を超える画像・動画と、合計24万年分に相当する音声にSynthIDを適用した。

SynthID Detectorは2025年5月に発表され、ジャーナリストやメディア関係者、研究者などを対象に先行提供されていた。今回公開された一般公開版では、Googleに加え、OpenAI、NVIDIA、Kakaoの対応するAIが生成したコンテンツも確認できる。Appleも近くSynthIDを導入する予定である。SynthIDはテキスト向けの電子透かし技術も備えるが、SynthID Detectorは対応していない。

利用するには、Webブラウザーで「synthid.com」にアクセスし、調べたい画像、動画、音声ファイルをアップロードする。SynthID Detectorがファイルをスキャンし、SynthIDの透かしが検出されたかどうかを表示する。画像では透かしの有無を、動画と音声ファイルでは透かしが埋め込まれているセグメントを確認できる。

GoogleはSynthIDによる検証機能をGeminiアプリ、Google検索、Chromeにも組み込んでおり、これらでは現在、1日100万件を超える検証リクエストを処理しているという。SynthID Detectorは、こうした検証手段に加わる独立したツールとなる。

SynthIDは、コンテンツの品質への影響を抑えながら、一定の加工後も電子透かしを検出できるよう設計されている。画像向けSynthIDでは、フィルターの追加や色の変更、JPEGなどによる非可逆圧縮を施した後でも透かしを検出できるようにしている。動画や音声についても、一般的な加工に耐えられるよう設計されている。

しかし、大幅な加工によって透かしを検出できなくなる可能性があるほか、SynthIDを採用していないAIで生成されたコンテンツは検出対象外となる。このため、SynthIDが検出されなかったとしても、人が作成したコンテンツであることの証明にはならない。