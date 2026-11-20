LGエレクトロニクス・ジャパンは11月20日から、「LGキャッシュバックキャンペーン」を順次開催している。対象製品の購入やレビュー投稿など、所定の条件を満たすことでデジタルギフトを進呈する。

対象製品は、有機ELテレビやゲーミングモニター「LG UltraGear」、ノートPC「LG gram」、プロジェクター「LG CineBeam」など50機種以上。

ゲーミングモニターでは、タンデムOLEDパネルを採用する5K2Kウルトラワイドモデル「45GX950B-B」（44.5型）の購入で1万円分、「39GX950B-B」（39型）の購入で3万円分のデジタルギフトを進呈する。購入対象期間は12月31日までで、製品登録やレビュー投稿を行ったうえで2027年1月31日までに応募する必要がある。

77型の透過型ワイヤレス4K有機ELテレビ「LG SIGNATURE OLED T」では、100万円分のデジタルギフトを進呈する。購入対象期間は11月26日から2027年1月31日までで、応募期限は同年2月28日。

LG SIGNATURE OLED T

また、一部の有機ELテレビでは、壁掛け工事や壁寄せスタンドの購入にかかった費用の半額（最大3万円分）を追加で還元する。