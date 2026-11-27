マウスコンピューターは、11月27日から先行セールが始まったAmazonブラックフライデーに参加している。ゲーミングPCやノートPC、液晶ディスプレイなどを特別価格で販売する。セール期間は12月7日23時59分まで。
ゲーミングデスクトップPC「G TUNE DGI5A6XB83SJW116AZ」は、Intel Core Ultra 5プロセッサーとAMD Radeon RX 9060 XT（16GB）を搭載するモデル。セール価格は297,330円。
ノートPC「mouse A4A5U01SR1SIW1104AZ」は、AMD Ryzen 5 7430Uと16GBメモリを搭載するスタンダードモデル。文書作成やWeb会議、動画視聴など幅広い用途に適しており、セール価格は99,800円。
液晶ディスプレイでは、27型フルHD IPSパネルを採用する「iiyama ProLite XUB2793HS-B7A」が16,980円。昇降機能やピボット機能を備える。
25型IPS液晶ディスプレイ「iiyama XUB2595WSU-B5」は21,590円。フルHDよりも縦方向の表示領域が広いWUXGA（1,920×1,200ドット）解像度を採用し、昇降機能やピボット機能も備える。