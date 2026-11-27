ロジクールは、11月27日から先行セールが始まるAmazonブラックフライデーにあわせて、PC周辺機器やゲーミングデバイスを特別価格で販売する。フラッグシップマウス「MX MASTER 4」やゲーミングブランド「Logicool G」の最新製品もセール対象となる。

Amazonブラックフライデーにロジクール製品が多数登場。「MX MASTER 4」や最新ゲーミングマウスも

ロジクールブランドからは、フラッグシップワイヤレスマウスの「MX MASTER 4」、エルゴノミクス設計のワイヤレストラックボール「MX ERGO S」や「ERGO M575SP」が登場。折りたたんで持ち運べるワイヤレスマウス「Mobi Fold MF900」、コンパクトなワイヤレスキーボード「MX KEYS mini」も対象となる。

MX MASTER 4

Mobi Fold MF900

Logicool Gブランドでは、クリックの反応速度や操作感をカスタマイズできる独自のハプティック誘導トリガーシステム「HITS」を搭載したゲーミングマウス「PRO X2 SUPERSTRIKE」がセール対象に。59gの軽量設計や通信性能の向上を実現した後継モデル「PRO X3 SUPERSTRIKE LIGHTSPEED」もラインナップする。

PRO X3 SUPERSTRIKE LIGHTSPEED

レーシングデバイスでは、路面状況やエンジンの振動を再現する「TRUEFORCE」対応の「G923」や、定番モデルの「G29 ドライビングフォース」が対象。最大8Nmのダイレクトドライブ方式を採用する「RS50 SYSTEM」についても、H型シフターやロードセルブレーキ搭載ペダルと組み合わせたセットを販売する。

RS50 SYSTEM

主なセール対象製品は以下の通り。販売価格はAmazonの各商品ページで確認できる。