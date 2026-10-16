FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは10月16日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「限界チャレンジセール 激熱」を開始した。10月23日15時まで。

初心者から上級者まで用途や予算に合わせて選べる全18機種のゲーミングPCをそろえた特価セール。

おすすめモデルは、Ryzen 7 9800X3DとRadeon RX 9070 XTを搭載する「FRGHLMB650/WS1005/NTK」(セール価格：税込359,980円)。ゲーマーから高い人気を集めるハイエンド構成のゲーミングPCで、高解像度・高フレームレートでのゲームを楽しみたい上級者にも適したモデルという。

また、ゲーミングPCの最初の1台としても優れたコストパフォーマンスを実現し、動画編集や写真・イラスト加工などの幅広い用途でも活躍が期待できる、Ryzen 7 5700XとGeForce RTX 5060 Tiを搭載する「FRGHLB550/WS1008/NTK」(セール価格：税込209,800円)もおすすめだ。

あわせて、今回のセールモデルを含む、FRONTIERダイレクトストアの「グラフィックカード搭載パソコン」を対象に、送料無料のキャンペーンも期間限定で実施中。

以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。

モデル名「FRGHLMB650/WS1005/NTK」 セール価格359,980円(税込)

・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (32GB x1) DDR5 メモリ

・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

※購入特典：AMDノベルティポーチプレゼント

モデル名「FRGHLB550/WS1008/NTK」 セール価格209,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー

・32GB (16GB x2) メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB (MSI製)

・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

モデル名「FRGHLB860K/WS0911/TCG」 セール価格389,980円(税込)

・Intel Core Ultra 7 プロセッサー 270K Plus

・空冷CPUクーラー (ID-COOLING FROZN-A620-PRO-XE-BLACK)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (ASUS製)

・850W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。