FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは11月6日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「ブラックフライデーセール CHANCE」を開始した。11月13日15時まで。
人気＆定番モデルのゲーミングPCを、ブラックフライデーならではの特価で販売する期間限定のセールイベントだ。
おすすめモデルは、Ryzen 7 9800X3DとRadeon RX 9070 XTを搭載する「FRGHLMB650/WS1103/TCG」(セール価格：税込369,800円)。重量級のゲームでも余裕のある高スペックで、上級者はもちろん、初心者まで幅広いゲーマーに人気のモデルだ。
また、Ryzen 7 5700XとGeForce RTX 5060 Tiを搭載する「FRGHLB550/WS1008/NTK」(セール価格：税込210,980円)も、コストパフォーマンス重視派におすすめ。ゲーム用途に加え、動画編集や3DCG制作など、クリエイティブ用途でも活躍できる。
以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。
モデル名「FRGHLMB650/WS1103/TCG」 セール価格369,800円(税込)
・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー
・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)
・32GB (32GB x1) DDR5 メモリ
・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製)
・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3
モデル名「FRGHLB550/WS1008/NTK」 セール価格210,980円(税込)
・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー
・空冷CPUクーラー
・32GB (32GB x1) メモリ
・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB (MSI製、ホワイト)
・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
モデル名「FRGHLB860K/WS1024/TCG」 セール価格424,800円(税込)
・インテル Core Ultra 7 プロセッサー 270K Plus
・空冷CPUクーラー (ID-COOLING FROZN-A620-PRO-XE-BLACK)
・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ
・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti(MSI製)
・850W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3
セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。